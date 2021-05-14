4 техніки, які дозволять тобі подарувати максимум задоволення жінці під час сексу

Згідно з дослідженням, є 4 конкретні методики, які можна назвати безпрограшними. З їхньою допомогою можна подарувати якомога більше задоволення своїй партнерці під час сексу. Відразу ж зауважимо, що поради ґрунтуються на вподобаннях панянок, про які вони розповіли.

Опитування, в якому брали участь понад 3 тисячі жінок у віці від 18 до 93 років у США, спрямоване на те, щоб з'ясувати, як жінки отримують більше задоволення від сексу, особливо під час вагінальному проникненні. Це нове дослідження провели експерти Медичної школи Університету Індіани й опубліковане у журналі PLOS ONE. У результаті їх вивчення, дослідники назвали 4 методи, які стимулюють жіноче задоволення під час сексу.

Варте уваги З якими чоловіками жінки досягають найяскравіших оргазмів: перевір себе

1. Ловля на вудку

Дивна назва техніки, яку, щоправда, практикують 90% жінок. Вона охоплює обертання, підйом або опускання тазу / стегон під час проникнення. Це дозволяє керувати відчуттями, коли пеніс треться об піхву.



Жінкам подобається погойдування під час проникнення / Фото Unsplash

2. Неглибоке проникнення

Зовсім не потрібно заходити надто далеко. Виявилося, що 84% жінок отримують задоволення частіше або підвищують своє задоволення завдяки поверхневому дотику або проникаючому дотику пальцем, секс-іграшкою, кінчиком пеніса, язиком.

3. Похитування

Близько 76% опитаних жінок роблять проникнення приємнішим, розгойдуючи головку статевого члена або краєчок секс-іграшки, щоб постійно тертися об клітор під час проникнення. Це відмінний спосіб підвищити задоволення, оскільки він фокусується на стимуляції клітора. Зауважимо, що досить велике число жінок не досягає оргазму під час проникнення. Для досягнення піка їм потрібна додаткова стимуляція.



Також жінкам подобається, коли під час сексу відбувається стимуляція клітора / Фото Unsplash

4. Сполучення

Це означає, що тобі потрібно під час сексу додавати рухи руками. 70% жінок вважають проникнення приємнішим, коли вони або їхні партнери нахиляються, щоб стимулювати клітор пальцем або секс-іграшкою.

Візьми на озброєння ці практики, щоб подарувати максимум задоволення своїй партнерці під час сексу. А ще з їхньою допомогою ти зможеш разом зі своєю коханою вивчити, що їй подобається, а що – не зовсім.

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