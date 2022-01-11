Як позбутися сухості шкіри під бородою та вусами: покрокова інструкція

Суха шкіра – серйозна проблема. Особливо, якщо у тебе є борода та вуса. Ми ж розповімо, як впоратися з цією незручністю, з якою стикаються чоловіки.

Усі дерматологи у світі скажуть тобі, що зволоження шкіри необхідне для того, щоб вона залишалася здоровою. Ба більше, це дозволить тобі мати кращий вигляд, а також уповільнити процес старіння. Особливо актуально це для чоловіків з рослинністю на обличчі.

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До твоєї уваги поради, які допоможуть позбутися сухості шкіри під бородою та вусами. Візьми їх на озброєння, щоб уникнути неприємних відчуттів, пов'язаних з лущенням.

1. Суха щітка

Першим кроком є використання сухої щітки. Тобі потрібно робити це щодня, щоб запобігти накопиченню мертвих клітин, а також покращити кровообіг. Для цього ти повинен використовувати спеціальну щітку для бороди. Вона також допоможе тобі розподілити ефірні олії, розплутати волосся та надати бороді найкращого вигляду. Крім того, ти зможеш видалити зайвий бруд, який накопичився.

2. Спеціальний шампунь

У твоєї бороди інші потреби, ніж у волосся на голові. Тому експерти не рекомендують використовувати один і той же продукт для догляду. Пошукай спеціальний шампунь та кондиціонер, до складу яких не входять агресивні хімічні речовини й інгредієнти, які хороші як для бороди, так і для шкіри – не подразнюють та не роблять її більш сухою.

Фахівці рекомендують мити бороду 2 – 3 рази на тиждень.

3. Гаряча вода – твій ворог

Холодна погода може викликати у тебе бажання поніжитися у воді, настільки гарячій, що у ній можна було б зварити раків. Але це не дуже добре як для твоєї шкіри, так і для бороди. А все тому, що висока температура видаляє натуральні олії, може пошкодити захисний бар'єр шкіри та залишити її сухою.

Тобі не потрібно використовувати крижану воду. Найкраще для догляду підійде тепла вода.



Вода не повинна бути надто гарячою / Фото Doruk Yemenici

4. Додай скраб

Крім щоденного очищувального засобу, час від часу – не частіше 1 разу на тиждень – можна використовувати скраб. Він дозволить видалити зайвий бруд, бактерії, а також відмерлу шкіру з області бороди. Особливо актуальний він тоді, коли ти зауважив, що твоя шкіра починає лущитися.

Важливо пам'ятати, що ти не повинен бути надто агресивним з цим продуктом. Очищення не повинне викликати подразнення та додаткову сухість.

5. Нанеси зволожувальний крем

Експерти рекомендують витирати бороду рушником, щоб видалити зайву вологу. А після цього використовувати зволожувальний крем. У цьому випадку у тебе є кілька варіантів: ти можеш взяти традиційний зволожувальний крем або олію для бороди.

Усе залежить від того, наскільки густа та пишна рослинність на твоєму обличчі.

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За допомогою цих порад ти зможеш позбутися сухості шкіри під бородою та вусами. Пам'ятай: якщо її не видно, то це не означає, що за нею не потрібно доглядати. Домовилися?