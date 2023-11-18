Годі думати про неї на вихідних: у Гарварді розповіли, як позбутися залежності від роботи

У наш час трудоголізм – дуже поширене явище. Мільйони людей по всьому світу вкладають всю свою енергію та увагу в роботу, і це не залишає їм часу на відпочинок, спілкування з родиною та друзями.

І, можливо, може здатися, що це один із ключів до успіху та досягнення кожної мети, яку ти ставиш перед собою, але насправді це не так.

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Білл Гейтс якось розповів, що він був частиною клубу трудоголіків і що він навіть жертвував сном і сімейним часом, щоб зосередитися на роботі та бізнесі, який намагався побудувати. Але з часом він зрозумів, що це не було стійким і ефективним, і що ця залежність насправді знижувала його продуктивність, творчість і ефективність роботи.

Чому тобі потрібно позбутися залежності від роботи?

Жодна залежність не є корисною, навіть від здорових речей, а трудоголізм особливо небезпечний, оскільки може призвести до підвищення рівня стресу, стати хронічним, підвищити ризик психічної втоми і вигорання, зашкодити твоїм стосункам і зробити твоє життя обмеженим чимось одним.

Трудоголізм заважає тобі зміцнювати особисті стосунки, що також може призвести до меншого щастя і прискореного зниження когнітивних функцій (соціалізація – це інструмент захисту мозку).

Крім того, знижується рівень задоволеності, виникають проблеми з концентрацією уваги та розв'язанням проблем, а також підвищується ймовірність помилок.

Як приборкати трудоголізм?

Бути відданою та цілеспрямованою людиною – це не те саме, що бути людиною, яка вже залежна від роботи. І коли це вже залежність, Гарвард має кілька рекомендацій, які можуть бути дуже корисними.



Трудоголізм може заважати тобі повноцінно жити / Фото senivpetro

1. Зміни своє визначення успіху

Експерт Ребекка Найт написала в Harvard Business Review, що трудоголізм може виникати з двох причин: по-перше, з перфекціонізму, по-друге, з потреби завжди бути на крок попереду інших, щоб бути більш успішним.

Найт пропонує змінити це визначення, щоб успіх був пов'язаний не лише з роботою, але й з гарною якістю життя, добрими стосунками, рівновагою та добробутом. Щоб досягти цього, ти повинен визначити, з якою метою ти робиш те чи інше, і які фактори тебе мотивують.

2. Шукай підтримки

За словами Найта, неможливо позбутися будь-якої залежності без допомоги, тому рекомендується мати "Спонсора", яким в цьому випадку може бути друг або партнер, з яким можна поговорити, отримати необхідну підтримку, а також отримати ті тривожні дзвіночки, які змусять тебе взяти на себе відповідальність за свої вчинки і рішення.

Це може бути хтось, хто допоможе тобі зробити перерву в роботі, трохи відпочити і повідомити, коли ти повторюєш шкідливі звички або дії, які підживлюють твою залежність.

3. Знайди іншу діяльність або тему, на якій можна зосередитися

Експерт каже, що ти повинен свідомо ставитися до речей і занять, в які ти вирішив інвестувати свій час, енергію і концентрацію, тому варто обрати діяльність, яка тобі подобається або цікава. Наприклад, хобі або заняття, і спробувати створити рутину, щоб витрачати час на це, тобто час, коли ти докладаєш зусиль, щоб не зациклюватися на роботі, не витрачати години на очікування, коли настане час повертатися до офісу.



Важливо знаходити час для хобі / Фото wayhomestudio

Гарвардський професор Артур К. Брукс також пропонує провести аудит свого часу, який полягає в тому, щоб протягом декількох хвилин проаналізувати, як ти провів час протягом тижня, і які з видів діяльності, які ти робив, покращували твоє самопочуття і підвищували рівень щастя. Визначивши їх, ти зможеш дізнатися, скільки часу ти витрачаєш на роботу, а скільки – на те, що тобі подобається, і чи можна це якось скоригувати.

4. Плануй свій вільний час

Брукс також каже, що так само як важливо планувати важливі справи, зустрічі, робочі дедлайни або час для фізичних вправ, ти також повинен планувати і записувати вільний час у свій щоденник. Це зменшує ймовірність того, що ти повернешся на роботу з думкою, що тобі нічого робити або що вільний час не є важливим.

Тобі потрібно не тільки планувати свій вільний час, але й визначитися, як ти збираєшся його проводити.

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Візьми до уваги поради, якими ми поділилися зверху. Вони допоможуть тобі впоратися з постійними думками, пов'язаними з роботою. Нехай вона не посідає ключове місце у твоєму житті.