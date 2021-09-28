За кермом треба сидіти правильно. "Я так звик" тут не працює. Чому? Бо не можна втомлюватися і забувати про безпеку.

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Сидімо за кермом правильно

Як правильно сидіти за кермом – мали б вчити в автошколі. Але іноді забувають, а іноді не надто уважні учні оминають цей насправді важливий нюанс.

У Jaguar вирішили ще раз – ніколи не зайвий – нагадати всім водіям про поведінку за кермом у формі універсальної відеоінструкції. А склав її не абихто, а головний лікар компанії Стів Айлі.



Важливо сидіти за кермом правильно, щоб не втомлюватися і бути в безпеці / Фото unsplash

І ось на що він радить звернути увагу:

Сідаєш за кермо – вийми все зайве з кишень (ключі, гаманець, чарівну паличку тощо).

Далі сідай – якомога глибше в крісло (а не на краєчок), щоб крижі впиралися в спинку.

Власне, спинку крісла відрегулюй так, щоб твій таз і хребет були на прямій лінії.

Нахилятися вперед не варто, хоч це й цілком природне бажання виникатиме.

Відстань до педалей визначай за згином колін – ноги мають бути тільки злегка зігнуті.

А так само й руки – злегка зігнуті в ліктях, коли долоні на кермі.

І, нарешті, плечі – ними треба торкатися спинки сидіння, причому навіть тоді, коли ти повертаєш кермо.

О, мало не забули: підголівник має бути на рівні маківки.

Вчімося сидіти за кермом правильно: дивися відео

Вивчив? Тепер отримуй права, якщо ще не маєш, і сміливіш у дорогу!