За кермом треба сидіти правильно. "Я так звик" тут не працює. Чому? Бо не можна втомлюватися і забувати про безпеку.
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Сидімо за кермом правильно
Як правильно сидіти за кермом – мали б вчити в автошколі. Але іноді забувають, а іноді не надто уважні учні оминають цей насправді важливий нюанс.
У Jaguar вирішили ще раз – ніколи не зайвий – нагадати всім водіям про поведінку за кермом у формі універсальної відеоінструкції. А склав її не абихто, а головний лікар компанії Стів Айлі.
Важливо сидіти за кермом правильно, щоб не втомлюватися і бути в безпеці / Фото unsplash
І ось на що він радить звернути увагу:
- Сідаєш за кермо – вийми все зайве з кишень (ключі, гаманець, чарівну паличку тощо).
- Далі сідай – якомога глибше в крісло (а не на краєчок), щоб крижі впиралися в спинку.
- Власне, спинку крісла відрегулюй так, щоб твій таз і хребет були на прямій лінії.
- Нахилятися вперед не варто, хоч це й цілком природне бажання виникатиме.
- Відстань до педалей визначай за згином колін – ноги мають бути тільки злегка зігнуті.
- А так само й руки – злегка зігнуті в ліктях, коли долоні на кермі.
- І, нарешті, плечі – ними треба торкатися спинки сидіння, причому навіть тоді, коли ти повертаєш кермо.
- О, мало не забули: підголівник має бути на рівні маківки.
Вчімося сидіти за кермом правильно: дивися відео
Вивчив? Тепер отримуй права, якщо ще не маєш, і сміливіш у дорогу!