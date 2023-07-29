Проведи вихідні з користю, а допоможуть тобі у цьому поради від успішних людей

Ось і почалися довгоочікувані вихідні. Ми розповімо тобі, як провести їх з користю, відпочити та зарядитися енергією для нових звершень. А допоможуть тобі у цьому поради від успішних людей.

Вони точно знають, як ефективно використовувати час і отримувати максимум від вихідних. Гайда прислухатися до них і робити все для того, щоб цей вікенд запам'ятався та подарував натхнення на нові звершення.

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Отже, пройдімося по порадах від успішних людей. Використовуй кожну із них, щоб зробити вихідні яскравішими та цікавішими.

1. Прокидайся рано

Цю пораду дав Роберт Айгер, головний виконавчий директор однієї з найвідоміших анімаційних студій. Сам він прокидається щодня о 04:30.

Так-так, успішні люди не лежать до пізнього обіду в ліжку. Ба більше, мало хто може собі дозволити розкіш відлежуватися навіть до 11:00.

Звернімо увагу на дослідження. Згідно з ними, наш мозок найактивніше працює 2 – 4 години після пробудження. Тож спробуй на вихідних прокинутися раніше, виконати всі свої поточні побутові справи, а вже після цього приділяти час відпочинку.

2. Потрібно мати план

Без цього не міг уявити своє життя Бенджамін Франклін. Так, успішні люди вважають, що вкрай необхідно мати список справ. Ба більше, його потрібно вести також на вихідних. Таким чином ти зможеш не пропустити жодну справу, яку переніс на вікенд.



Тобі необхідно мати план на вихідні / Фото freepik

3. Забудь про багатозадачність

Цю пораду дав Тімоті Ферріс. Він рекомендує ставити на день не більше, ніж два завдання. Це дозволить тобі досягнути найбільшої продуктивності.

Тим часом більшість людей припускається найпоширенішої помилки. Вони намагаються втиснути в обмежений час ледь не все. Але це так не працює. Успішні люди знають, що мультизадачність – шлях до зниження ефективності та продуктивності.

4. Приділяй час хобі

Так, успішні люди не лише працюють днями і ночами. У них також є улюблені заняття. І саме їм слід виділити трішки часу на вихідних. Це однозначно позитивно вплине на тебе.

5. Розставляй пріоритети

Відповідну пораду дав Стів Джобс. Так, вихідні – найкращий час, щоб приділяти час собі, збалансувати роботу й особисте життя. Варто приділяти час сім'ї, друзям, близьким.

Так, це може не вплинути безпосередньо на твою кар'єру. Але це однозначно позитивно вплине на тебе. У тебе буде більше натхнення на нові звершення. А це вже гарантує рух назустріч успіху.



Приділи вільний час рідним і близьким / Фото Seniv Petro

6. Підготуйся до наступного тижня

Цю пораду дав Джек Дорсі, засновник Twitter. Упродовж вихідних він уже складає план на наступний тиждень. Це ж можеш зробити і ти, адже маєш можливість без поспіху розписати свої справи, класифікувати їх за пріоритетністю. Все для того, щоб наступні 5 робочих днів пролетіли швидко та принесли бажані результати.

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Скористайся порадами від успішних людей. З їхньою допомогою ти зможеш отримати максимум від вихідних. Бажаємо класно відпочити, а також зарядитися енергією для нових звершень.