Як сподобатися людині, яку щойно зустрів: 5 практичних порад

Нелегко сподобатися людині, з якою ти щойно познайомився. Багато чого може піти не так, та навіть коли все йде ідеально, ніщо не гарантує, що ти завоюєш прихильність людини, що у неї залишиться гарне враження, що вона захоче побачити тебе знову.

І мовиться далеко не тільки про романтику! А й про те, що людина подобається тобі як друг, колега чи потенційний працівник. Усе це є відправною точкою, щоб надати можливості побудувати ті чи інші стосунки з людиною, які тобі потрібні в житті.

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Як сподобатися людині, з якою ти щойно познайомився

Психологи кажуть, щоб зблизитися з новою людиною, потрібно провести з нею від 50 до 200 годин. Але цього ніколи не станеться, якщо момент знайомства не залишить бажання продовжувати проводити час разом, якщо не викличе інтересу один до одного.

Що ж, деякі методи й прийоми, які можуть допомогти зробити так, щоб ти цій новій людині більше сподобався.



Бажання сподобатися новій людині – це не тільки про романтику / Фото DrazenZigic@freepik