Як стати сильнішим за допомогою йоги: 3 найкращі вправи

Є багато вагомих причин використовувати рухи йоги у своїх тренуваннях. Поєднання активної розтяжки з іншими спортивними дисциплінами принесе тобі численні фізичні та розумові переваги. Як пояснюють фахівці у цій галузі, йога – це не просто щось розслабляюче та пасивне.

Активна розтяжка заснована на ізометричному скороченні. Під час нього м'яз скорочується для створення сили без помітної зміни довжини та без помітного руху суглобів. Цей тип м'язової активації створює силу та гнучкість, характерні для тих, хто займається йогою. Також вона допомагає зміцнити кістки та підвищити еластичність.

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Але на цьому переваги не закінчуються. Крім того, йога покращує дихання, що збільшує насичення клітин киснем і активізує кровообіг. Це позитивно впливає на мозок, знижуючи рівень кортизолу та зміцнюючи імунну систему

Наочний доказ переваг цієї дисципліни можна побачити на сторінці Адама Хаслера в інстаграмі. У нього був досвід бойових мистецтв і контактних видів спорту, а зараз він – один з провідних гуру йоги у Лондоні.

"Я переживав період особистого стресу. У мене був важкий розрив, і я не був упевнений у своїй кар'єрі. Йога допомогла мені стати кращим на рингу. Моє одужання покращилося, і я зміг отримати більше від свого тіла", – згадує він.

Тепер, крім підйому "заліза" 3 дні на тиждень у тренажерному залі, він додав йогу до свого розпорядку дня.

1. Перехід у присяді

20 хвилин вранці він присвячує медитації та ще 30 протягом дня – вправам.

Широко розставивши ноги, склади руки у замок і глибоко присядь. Потім витягни праву ногу вгору й опусти її. Зроби 20 повторень з обох сторін.

2. Собака

Почни з низького положення відтискання. Підійми груди вгору та назовні. Зупинися, перш ніж повністю розігнути руки, відкривши верхню частину спини. Повтори 10 разів.

3. Літера V

Тобі потрібно спертися руками об підлогу: від кінців пальчиків до ліктів. Підійми одну ногу. Залишся у такому положенні 10 секунд. Якщо можеш, підійми обидві ноги та сформуй у повітрі літеру V.

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Використай ці позиції йоги, щоб стати сильнішими і міцнішим. Якщо поєднувати їх з повноцінними тренуваннями, то ти дуже скоро побачиш, наскільки круто змінюється твоє тіло.