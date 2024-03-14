Фактура зірки серіалу "Джентльмени" вражає: як тренується актор Тео Джеймс

14 березня 2024, 13:42
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Джерело:

GQ

Тео Джеймс ніколи не грав супергероя, але ми бачили, як він грає багато персонажів, які є фізично складними і потребують певних фізичних навичок, щоб мати змогу виконувати все, що вони повинні робити.

І все це не досягається за допомогою спецефектів або лише каскадерів. Джеймсу доводилося готуватися, наполегливо тренуватися і навіть трансформувати своє тіло, щоб стати тим, ким він повинен бути, щоб створити і побудувати цих персонажів, чи то жахливий генеральний директор у "Білому лотосі", травмований солдат у "Дивергенті" або британський герцог з кримінальним бізнесом у "Джентльменах".

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Як і більшість його колег-акторів, Тео Джеймс також дотримується програми тренувань і харчування, щоб підтримувати форму і нарощувати м'язову масу, і хоча все це трохи змінюється залежно від того, які проєкти у нього на черзі, є певні речі, які він робить регулярно, що допомагають йому отримати силу, витривалість і бажаний імідж.

Перевага акторів полягає в тому, що вони часто працюють з тренерами та експертами, а це означає, що ми можемо вчитися у них і брати елементи з їхніх тренувань, щоб інтегрувати їх у свої власні вправи.

Як Тео Джеймс тренується, щоб набрати м'язи і стати рельєфним?

У серіалі "Джентльмени" Тео Джеймс – герцог з військовою кар'єрою, який після успадкування сімейного статку стикається з несподіваною реальністю та життям, пов'язаним зі злочинністю, і хоча йому не потрібно мати м'язи, як у Халка, він повинен бути в хорошій формі, з достатньою силою, рельєфністю та м'язовою масою, тому тренування не припиняються.

Бокс, ММА та муай-тай

Під час тренувань для саги "Дивергент" Джеймс розповів Just Jared, що він включив багато боксу у свою рутину, оскільки це було важливо для руху його персонажа. Як повідомляє Showbiz Cheat Sheet, в інтерв'ю Chicago-Sun Times він розповів, що продовжує займатися боксом і зараз, принаймні двічі на тиждень.

Я хотів досягти певного рівня фізичної підготовки. Але я також займався боксом і хотів включити цей стиль руху в те, як він рухається, щоб це виглядало максимально природно і реально, а не так, що він робить летючий удар, який з'являється з нізвідки,
– сказав він.

Тео Джеймс розповів, як тренувався для фільму "Дивергент": дивися відео

Бокс працює над координацією, силою, рівновагою та спритністю, розвиває швидкість і витривалість, а також є чудовим тренуванням для всього тіла, що дозволяє спалювати калорії та будувати потужні м'язи. Так само і з ММА, який також допоміг йому рухатися як бійцю.

Крім того, Foods For Better Health розповідає, що Джеймс також тренується з муай-тай. Він почав займатися 6 разів на тиждень під час підготовки до зйомок у фільмі "Злочинний світ: Криваві війни", і це допомогло йому рухатися як справжній боєць у своїх фільмах та проєктах.

Силові тренування

За даними Showbiz Cheat Sheet, Джеймс доповнює свої боксерські тренування силовими, де він займається важкою атлетикою, щоб одночасно збільшити м'язову масу і силу.

Фахівці рекомендують займатися силовими тренуваннями не менше 2 – 3 разів на тиждень, не тренувати одну і ту ж групу м'язів двічі поспіль і грати з вагою, повтореннями і типами рухів, щоб більш ефективно опрацьовувати все тіло. За інформацією сайту, Джеймс розповів, що, бувши від природи худорлявим, йому довелося дотримуватися більш інтенсивних тренувань, щоб побачити результати.

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Тренування доповнює дієта

Джеймс також розповів, що змінив свою дієту, оскільки, коли йому потрібно мати більше м'язової маси і більший, потужніший вигляд, він збільшує споживання калорій, щоб досягти цього.

Важливо, щоб це були якісні калорії, з білка, здорових жирів, вуглеводів, фруктів і овочів, щоб збільшення ваги відбувалося завдяки м'язам, а не жиру.

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Тео Джеймс надихає. Як його фізична форма та робота над собою. Ти також можеш почати працювати над своїм тілом і ставати щодня кращою версією себе вчорашнього!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.
Автор: Назарій Лазур