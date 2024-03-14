Фактура зірки серіалу "Джентльмени" вражає: як тренується актор Тео Джеймс

Тео Джеймс ніколи не грав супергероя, але ми бачили, як він грає багато персонажів, які є фізично складними і потребують певних фізичних навичок, щоб мати змогу виконувати все, що вони повинні робити.

І все це не досягається за допомогою спецефектів або лише каскадерів. Джеймсу доводилося готуватися, наполегливо тренуватися і навіть трансформувати своє тіло, щоб стати тим, ким він повинен бути, щоб створити і побудувати цих персонажів, чи то жахливий генеральний директор у "Білому лотосі", травмований солдат у "Дивергенті" або британський герцог з кримінальним бізнесом у "Джентльменах".

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Як і більшість його колег-акторів, Тео Джеймс також дотримується програми тренувань і харчування, щоб підтримувати форму і нарощувати м'язову масу, і хоча все це трохи змінюється залежно від того, які проєкти у нього на черзі, є певні речі, які він робить регулярно, що допомагають йому отримати силу, витривалість і бажаний імідж.

Перевага акторів полягає в тому, що вони часто працюють з тренерами та експертами, а це означає, що ми можемо вчитися у них і брати елементи з їхніх тренувань, щоб інтегрувати їх у свої власні вправи.

Як Тео Джеймс тренується, щоб набрати м'язи і стати рельєфним?

У серіалі "Джентльмени" Тео Джеймс – герцог з військовою кар'єрою, який після успадкування сімейного статку стикається з несподіваною реальністю та життям, пов'язаним зі злочинністю, і хоча йому не потрібно мати м'язи, як у Халка, він повинен бути в хорошій формі, з достатньою силою, рельєфністю та м'язовою масою, тому тренування не припиняються.

Бокс, ММА та муай-тай

Під час тренувань для саги "Дивергент" Джеймс розповів Just Jared, що він включив багато боксу у свою рутину, оскільки це було важливо для руху його персонажа. Як повідомляє Showbiz Cheat Sheet, в інтерв'ю Chicago-Sun Times він розповів, що продовжує займатися боксом і зараз, принаймні двічі на тиждень.

Я хотів досягти певного рівня фізичної підготовки. Але я також займався боксом і хотів включити цей стиль руху в те, як він рухається, щоб це виглядало максимально природно і реально, а не так, що він робить летючий удар, який з'являється з нізвідки,

– сказав він.

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Бокс працює над координацією, силою, рівновагою та спритністю, розвиває швидкість і витривалість, а також є чудовим тренуванням для всього тіла, що дозволяє спалювати калорії та будувати потужні м'язи. Так само і з ММА, який також допоміг йому рухатися як бійцю.

Крім того, Foods For Better Health розповідає, що Джеймс також тренується з муай-тай. Він почав займатися 6 разів на тиждень під час підготовки до зйомок у фільмі "Злочинний світ: Криваві війни", і це допомогло йому рухатися як справжній боєць у своїх фільмах та проєктах.

Силові тренування

За даними Showbiz Cheat Sheet, Джеймс доповнює свої боксерські тренування силовими, де він займається важкою атлетикою, щоб одночасно збільшити м'язову масу і силу.

Фахівці рекомендують займатися силовими тренуваннями не менше 2 – 3 разів на тиждень, не тренувати одну і ту ж групу м'язів двічі поспіль і грати з вагою, повтореннями і типами рухів, щоб більш ефективно опрацьовувати все тіло. За інформацією сайту, Джеймс розповів, що, бувши від природи худорлявим, йому довелося дотримуватися більш інтенсивних тренувань, щоб побачити результати.

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Тренування доповнює дієта

Джеймс також розповів, що змінив свою дієту, оскільки, коли йому потрібно мати більше м'язової маси і більший, потужніший вигляд, він збільшує споживання калорій, щоб досягти цього.

Важливо, щоб це були якісні калорії, з білка, здорових жирів, вуглеводів, фруктів і овочів, щоб збільшення ваги відбувалося завдяки м'язам, а не жиру.

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Тео Джеймс надихає. Як його фізична форма та робота над собою. Ти також можеш почати працювати над своїм тілом і ставати щодня кращою версією себе вчорашнього!

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