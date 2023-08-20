Ніжні й освіжаючі знаки води: як правильно цілувати Раків, Скорпіонів та Риб
20 серпня 2023, 06:48Читать новость на русском
Джерело:GQ
Зірки, як переконують астрологи та шанувальники астрології, можуть багато розповісти про особистість людини за її знаком Зодіаку. Зокрема й про такі інтимні нюанси, як навички поцілунків. А цілуватися люди люблять по-різному.
Який обрати поцілунок для себе й партнера за знаком Зодіаку
Є такі, кого збуджує фактор несподіванки, або ті, хто любить планувати момент. Бувають такі, хто хоче покусувати губи, або – пристрасно користується язиком. І, так, на дещо з цього може вказати знак Зодіаку. Сьогодні поговоримо про знаки води.
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Як цілувати Рака
- Які вони? З Раком очікуй ніжних і освіжаючих поцілунків, схожих на швидкоплинну весну, яку не хочеться закінчувати, щойно тільки вона починається. Але ось у чому проблема: Раки ненавидять публічні прояви прихильності та люблять відокремлені місця. Тому переконайся, що нікого не буде поруч, коли вирішиш поцілувати Рака. І пам'ятай: Раки вкладають у свої поцілунки багато уваги та емоцій. Не розчаруй.
- Як бути? Поцілунок готуй теплий, ніжний, з відтінком пристрасті. А ще багато обіймів, пестощів і глибокої чутливості, які будуть супроводжувати цей поцілунок.
Як цілувати Скорпіона
- Які вони? Для Скорпіонів, майстрів флірту, поцілунки зазвичай не є пріоритетом. Це лише дуже маленький крок до більш інтенсивних речей. Люди цього знаку люблять контролювати ситуацію, тому дозволь їм проявити ініціативу. Але будь готовий: зазвичай поцілунок Скорпіона – це прелюдія до складних речей. Тому переконайся, що ти в змозі піти далі.
- Як бути? Поцілунок готуй пристрасний та інтенсивний, з можливістю затриматись, якщо Скорпіони захочуть. Вони ненавидять відриватися, тому не допускай, щоб під час поцілунку щось відвертало твою увагу.
Як цілувати Риб
- Які вони? Це ласкаві й ніжні люди. Вони хочуть зануритися в поцілунок і в стосунки, але не чекай, що вони візьмуть на себе відповідальність, коли все закінчиться. І вони дуже мінливі в настрої: якщо розуміють, що поцілунок запланований, то відразу втрачають інтерес.
- Як бути? Поцілунок готуй ніжний і яскравий. Перед тобою людина, яка буде цілуватися так, ніби ти найсексуальніша людина у світі. Однак не розчаровуйся, якщо в кінці поцілунку людина буде холодною і незацікавленою: це в її природі.