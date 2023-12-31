Як відновити сексуальний потяг у стосунках, якщо ви разом багато років

Сексуальний потяг до партнера не триває вічно, і ми всі це знаємо. Так, на початку стосунків між вами вирує пристрасть та нестримна сексуальна жага. Втім, це з часом може вивітритися. І це нормально.

Це пов'язано з багатьма факторами. По-перше, з часом ми звикаємо до людини, що не означає, що вона нам менше подобається, а лише те, що вона вже не є чимось новим. Можливо, ми вже знаємо, на що схожі сексуальні стосунки з нею, і навіть можуть бути речі, які нам більше не подобаються, тому що вони повторюються і навіть можуть здаватися нудними.

Варте уваги Ідеальний, щоб зустріти Новий рік: рецепт святкового коктейлю Sparkle Cocktail

З іншого боку, в рутині та повсякденності важко знайти моменти для пристрасного життя, і хоча на початку стосунків часто будуються веселі плани і кожен викладається на повну, з розвитком стосунків ми схильні задовольнятися спокійнішою і менш хвилюючою динамікою.

Зрештою, як часто ми повертаємося додому з нетерпінням чекаючи на романтичний вечір після довгого дня в офісі, або наскільки ймовірно, що ми відчуємо бажання, якщо наступного дня прокинемося занадто рано, щоб повернутися на роботу? Ми можемо навіть перестати домовлятися про побачення з кимось через кілька років, і іскра вже не така інтенсивна, хоча прихильність може бути дуже глибокою, оскільки ми перейшли від фази закоханості до любові.

Однак є можливості відродити сексуальний потяг до партнера, навіть якщо минуло багато часу, але для цього потрібні бажання і зусилля обох сторін. Ось кілька порад, які допоможуть вам досягти цього.

1. Обґрунтуй свої очікування

В уявленні про романтичне кохання, яке ми бачимо у фільмах, музиці та скрізь, здається, що у стосунках нічого не змінюється і все залишається ідеальним назавжди. Однак це не зовсім так, оскільки це нормально, що з часом динаміка змінюється і вимагає нових домовленостей, планів, кордонів, бажань тощо.

Для цього важливо обґрунтувати очікування людей, які беруть участь у стосунках, наприклад, подумати про те, скільки сексу потрібно кожному, щоб відчувати себе задоволеним, яку динаміку вони хотіли б мати з часом, яким вони уявляють собі життя в парі тощо. Це допоможе вам визначити, чи мислите ви однаково і де ви можете покращити сумісність.

2. Змініть рутину

Досить складно відчувати сексуальний потяг до когось, якщо ти постійно втомлений і роздратований. Ось чому важливо не очікувати, що секс станеться найдикішим чином після того, як ти помив посуд або приготував їжу на тиждень. Наприклад, краще шукати місця поза рутиною, щоб розпалити іскру, наприклад, романтичний вечір, де ви обидва даєте більш уважну і чуттєву версію, ніж ту, якою ви зазвичай ділитеся під час втоми від повсякденного життя.

3. Не проводьте весь час разом

З роками у стосунках ми звикаємо проводити багато часу в компанії один одного і схильні відмовлятися від частини своєї незалежності. Однак це може негативно позначитися на розпалюванні пристрасті, адже ми трохи втомилися і не відчуваємо між собою нічого нового.

У стосунках бажано збалансувати час, який ми проводимо з кимось, з часом наодинці, щоб пропустити і оцінити, як компанія один одного змушує нас відчувати себе.



Іноді варто проводити час окремо, щоб потім проводити його разом у спальні / Фото lookstudio

4. Чуттєва гра

Немає нічого поганого в тому, щоб використовувати зовнішні інструменти для відродження сексуального потягу. Для цього можна спробувати чуттєві ігри, де кожен партнер взаємодіє з іншим відповідно до призначення, а чуттєвий фізичний контакт допомагає налаштувати настрій. Вони також можуть скористатися своїми улюбленими секс-іграшками, щоб збільшити задоволення від близькості.

5. Сексуальне – це ще не все

Помилкою, якої ми часто припускаємося у стосунках, є думка, що сексуальний потяг є ключовим, і що якщо він відсутній або зменшується, то це означає, що є глибока проблема і краще розлучитися з цією людиною. Хоча секс має значення і допомагає зближувати людей, довготривалі стосунки мають й інші елементи, які зміцнюють їх і роблять їх вартісними.

Так, нам потрібно працювати над близькістю, але ми не повинні переоцінювати ці аспекти і визнавати те, що є хорошим у наших стосунках.

Читай також 6 ознак того, що ваші стосунки можна вважати зрілими

Секс – лише одна зі складових стосунків. Але те, що його стало менше у вашій парі, ще не означає, що потрібно панікувати. Цілком імовірно, у вас просто надто багато роботи або обов'язків. Водночас вам варто знаходити час для інтимних зустрічей і користуватися можливістю насолоджуватися один одним.