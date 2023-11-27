Агент ФБР назвав 7 ознак, що тобі брешуть: на що звернути увагу

У кожного з нас був момент, коли ми ставили собі питання: "Як дізнатися, що хтось бреше?". Це може бути брат чи сестра, які клянуться, що не позичали твою улюблену куртку, твоя партнерка, яка стверджує, що не зраджує тобі.

Незалежно від того, наскільки велика чи мала брехня, завжди дуже прикро, коли ти не можеш зрозуміти, чи говорить інша людина правду, чи ні.

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Оскільки у нас зазвичай немає детектора брехні, який допоміг би нам у такій ситуації, ми можемо покластися на поради Джо Наварро, викладені на ютуб-каналі How To Academy Mindset, спеціального агента ФБР і засновника підрозділу поведінкового аналізу, щоб з'ясувати, чи не бреше нам хтось.

1. Губи

Щойно ми стискаємо губи, ми посилаємо сигнали про те, що щось не так. Агент ФБР зазначає, що це явище дуже поширене серед людей, які дають свідчення перед суддею, через нервозність, викликану цією ситуацією. Крім того, у роті пересихає, і людина кілька разів проводить язиком по губах. Це є ознакою.

2. Дихання

Коли когось допитують, якщо він дихає трохи важче, коли чує запитання або відповідає на нього, це може свідчити про те, що він перебуває в ситуації, яка змушує його почуватися психологічно некомфортно. Важливо звертати увагу на дихання людини, з якою ти розмовляєш, щоб визначити, що є реальним, а що ні.



У брехуна можуть виникнути труднощі з диханням / Фото stockking

3. Дотики до шиї

Коли люди нервують, вони часто роблять різні рухи руками. Найпоширенішим з них є проведення рукою по шиї, особливо там, де вона стикається з грудною кісткою. Досвідчені брехуни маскують цей жест, торкаючись вузла своєї краватки.

4. Обертання

Мова тіла говорить сама за себе. Констебль Наварро винайшов термін "заперечення живота", який часто використовується, коли тема є суперечливою або складною для обговорення.

Це механізм дистанціювання. Люди роблять це тонко, створюючи враження, що вони просто змінюють позицію, але в підсумку вони розвертаються. Їхній живіт рухається в протилежному напрямку. Навіть перехрещення ніг можна використовувати для встановлення бар'єра, не розриваючи зорового контакту,

– зауважив експерт.

Джо Наварро зазначає, що така поведінка є поширеною, коли підозрюваному ставлять запитання, на яке важко відповісти.

5. Чухання очей

Ми дуже часто чухаємо очі, коли нам ставлять запитання, яке нас турбує. Оскільки така поведінка свідчить про дискомфорт, саме час запитати себе, чому те, про що ми запитуємо, є проблемою. Це також стосується випадків, коли під час дебатів одна людина не погоджується з іншими.

Констебль Наварро пояснює, що коли він вивчав дітей, які не бачать, вони також заплющували очі, коли чули, як хтось говорив щось, що їм не подобалося.



Брехуни можуть чухати очі / Фото cookie_studio

6. Ховати великі пальці рук

Це добре відомий трюк, але він часто є дуже ефективним у визначенні того, чи хтось бреше. Це відбувається, коли хтось стверджує, що щось є правдою, навіть додає багато деталей до історії, але в той самий час ти не можеш побачити його великі пальці, тому що він ховає їх у долоні.

Цей простий жест є ознакою відсутності прихильності з боку інтерв'юйованого і відображає почуття невпевненості. Незалежно від того, що людина розповідає нам або наскільки детально, її тіло дає нам протилежну інформацію.

7. Мова

На додаток до мови тіла, корисно глибоко проаналізувати певні типи мовлення, щоб дізнатися, чи бреше хтось. Якщо ти добре знаєш особистість іншої людини, легко визначити, чи змінюється її поведінка або мова. Якщо ж це незнайома або малознайома людина, стратегія відрізняється.

Спочатку ми намагаємося заспокоїти людину, зменшити її стрес, наскільки це можливо, щоб визначити основу її особистості. Потім треба помітити, коли вона змінює свою поведінку, як тільки ми ставимо їй певне запитання,

– пояснює Джо Наварро.

Деякі люди, коли нервують, говорять швидше, їхній голос стає вищим, вони задихаються або кашляють.

"Брехуни намагаються переконати, а не спілкуватися чесно. Тому вони іноді повторюють одну й ту саму інформацію кілька разів, щоб бути впевненими, що їм повірять. При цьому їхній голос пом'якшується на початку або в кінці кожного твердження", – додав експерт.

Наостанок. За словами агента Наварро, найкраща стратегія викриття брехуна – ставити йому запитання, які апелюють до його емоцій. Підозрюваний приходить з готовою історією, яка має виглядати правдивою та об'єктивною, але якщо ти запитаєш його, що він відчував у той чи інший момент, він буде захоплений зненацька. Він довго думатиме над своєю відповіддю і, якщо він винен, дасть розпливчасту, неемоційну відповідь.

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А ще він радить ставити все більше і більше конкретних запитань, поки не доберешся до істини. Не здавайся!