Ці поради будуть актуальними також для тих, хто і до війни мешкав з батьками. Звичайно ж, можна орендувати апартаменти. Але що робити у випадку, якщо і такої можливості немає? Правильно, шукати оптимальні способи, які і вас не позбавлять задоволення, і не завдаватимуть дискомфорту рідним.

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Як займатися сексом, якщо батьки за стіною

1. Вибір іншої локації

Це та ідея, яка може спасти на думку у першу чергу. У цьому випадку можна і друзів попрохати скористатися їхньою квартирою на кілька годин. Можна повернутися до наміру орендувати апартаменти або номер у готелі.

Якщо ви любите екстрим і є автівка, то можна використати також її. Але тут потрібно бути максимально обережними. Ви ж не хочете, щоб хтось застав вас за пікантним ділом, наприклад, десь у лісі.

Особливо уважними слід бути мешканцям тих областей, де все ще зберігається мінна небезпека. Пам'ятай, що на поводу у пристрасті ризикувати власним життям не варто.



Для інтимних зустрічей можна використати автомобіль / Фото freepik

2. Секс на підлозі

Гаразд, сусідня кімната таки є. І вона не прохідна. Але ж часто бувають ситуації, коли підступне ліжко шалено скрипить. У такому випадку варто використати для сексу підлогу.

Якщо ти готувався до можливих блекаутів, то комфортно буде віддаватися пристрасті на спальнику. Можна взагалі поставити у кімнаті намет. Вам буде і тепліше, і будуть значно менші шанси, що хтось застукає. Головне – не надто шарудіти.

3. Увімкніть музику

Якщо ж ліжко – не ваш злий ворог, то все одно варто потурбуватися про звукоізоляцію. У такому випадку допомогти замаскувати звуки пристрасті можуть музика або якийсь фільм. Але це не означає, що потрібно на повну вмикати улюблений плейлист о 2 ночі.

У випадку, якщо під час сексу ви полюбляєте добряче покричати, то або стримуйте себе, або дочекайтеся, коли оселя таки спорожніє. Будьте взаємоввічливими врешті-решт.

4. Скористайтеся ванною

Можна також перейти до ванної кімнати. По-перше, це дозволить урізноманітнити інтимне життя. По-друге, у вас є можливість погрітися разом під гарячою водою. По-третє, це відмінна можливість отримувати задоволення навіть у тому випадку, якщо квартира однокімнатна.

Головне – бути максимально обережними, щоб не послизнутися на мокрій плитці або у самій ванній. Слід також потурбуватися про лубрикант на силіконовій основі. Він дозволить отримувати задоволення від сексу без неприємних відчуттів.



Не варто забувати про ванну / Фото Racool_studio

5. Поїздка на вихідні

Ще один варіант, який може позитивно вплинути на ваше інтимне життя. Ба більше, у вас ще й буде можливість відпочити від рідних, роботи та перезавантажитися.

Причому, зовсім необов'язково їхати кудись далеко. Можете обрати мандрівку в сусіднє місто або ж містечко. Відчуйте себе туристами на кілька днів. А ще пригадайте, як фантастично ви кохалися під час відпусток десь у подорожах. Чом би не повторити, га?

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ви зможете продовжувати отримувати задоволення один від одного. І не псуватимете стосунки з рідними. Головне – поясніть їм, що завжди варто стукати перед тим, як заходити до кімнати. І буде вам щастя!