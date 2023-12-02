Що робить хороший секс фантастичним: 4 кроки до успіху

Як займатися гарним сексом? На це питання є багато різних відповідей. Однак є кілька речей, з якими більшість людей можуть погодитися.

Комусь подобається акробатичний, творчий та інтенсивний секс, а для когось він може бути доволі простим. Хтось цінує емоційний зв'язок, а хтось надає перевагу спонтанності та фактору несподіванки. У світі сексу існує безліч варіантів, стилів і можливостей.

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Психологія показує, що певні фактори можуть відігравати роль як у посиленні, так і у послабленні сексуального досвіду. Деякі експерти наголошують на важливості оптимального вибору часу для сексу, тоді як інші підкреслюють необхідність мати зв'язок з людиною для того, щоб бути близькими одне з одним.

Хороший секс: як зробити його ще цікавішим

Однак навіть з урахуванням цих аспектів сексуальна зустріч може бути як незабутньою, так і розчаровуючою або навіть катастрофічною – і це не обов'язково має бути пов'язано з фізичними проблемами або тривалістю акту.

Як і у випадку з чудовим поцілунком, існують фактори, які слід враховувати, розуміти і застосовувати, щоб підвищити шанси на хороший секс. Зрештою, як і в більшості речей у житті, тут важливо знайти правильний баланс і зрозуміти потреби та вподобання вашого партнера.

1. Говоріть відкрито одне з одним

Брак спілкування має далекосяжні наслідки. Він може вплинути на стосунки, ускладнити нашу роботу, а також може стати причиною виникнення проблем сексуального характеру.

Якщо ти не спілкуєшся, не ставиш запитань і не слухаєш, твоя партнерка залишається в невіданні щодо того, що тобі подобається, що тобі потрібно, що тобі не подобається або що ти хотів би спробувати. Стає важко зрозуміти або пізнати іншу людину.

Тому дуже важливо говорити про секс. Це не обов'язково має відбуватися негайно, але це те, що має бути нормалізовано з твоєю партнеркою. Таким чином, фантазії, інтереси, сумніви, тривоги і все, що виходить за рамки фізичного, можна обговорювати відкрито.

2. Не зосереджуйся лише на "меті"

Постійна гонитва за оргазмом іноді змушує нас забути, що секс – це більше, ніж просто фінал. По-перше, тиск, пов'язаний з необхідністю досягти оргазму за будь-яку ціну, може викликати стрес і занепокоєння щодо ефективності, що, як правило, ускладнює ситуацію.

По-друге, якщо ти дбаєш лише про власне задоволення і нехтуєш задоволенням партнера, ти можеш бути розчарованим частіше, ніж задоволеним. Це, своєю чергою, може вплинути не лише на одну сексуальну зустріч, але й перевернути все твоє особисте життя з ніг на голову. Тож, як щодо того, щоб трохи розслабитися і насолоджуватися подорожжю, замість того, щоб зациклюватися на пункті призначення?



Зосереджуйся на процесі, а не на "меті" / Фото lookstudio

3. Зверни увагу на свій емоційний стан

Якщо ти не дуже добре почуваєшся емоційно в цей момент – чи то через стрес, тривогу чи щось інше – тобі буде важко отримати чудовий сексуальний досвід. Зрештою, мозок – це не тільки математика, це ще й досить важливий сексуальний орган. Тому, щоб отримувати більше задоволення в ліжку, варто також подбати про своє психічне здоров'я.

Якщо у тебе не буде ясної голови, у результаті постраждає і секс. Тож для захопливого сексу важливо, щоб ти був не лише фізично здорові, але й психічно.

4. Створи зв'язок зі своєю партнеркою

Не менш важливим, ніж поцілунок, є емоційний зв'язок зі своєю сексуальною партнеркою. Експерти пояснюють, що це може покращити наш досвід – для цього нам навіть не обов'язково досягати кульмінації. Звичайно, це не означає, що всі пригоди без зобов'язань погані.

Але якщо є глибший зв'язок, шанси на позитивний досвід просто вищі. Адже інша людина вже знає тебе і твої вподобання.

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Секс – це про задоволення. Тож, закликаємо зосереджувати увагу на цьому. Нехай у пріоритеті будуть приємні відчуття, емоційний зв'язок і насолода від процесу.

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