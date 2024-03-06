Як зробити своїх колег друзями: допоможуть поради експертів з Гарварда

Знаходити друзів на роботі так само важливо, як і в особистому житті. Наука стверджує, що хороші стосунки допомагають нам бути щасливішими, жити довше, а у випадку з роботою навіть можуть підвищити задоволеність, продуктивність і покращити спосіб роботи та навколишнє середовище.

Друзі потрібні всім і кожному, і пошук способів завести їх на роботі може змінити життя. Оточення правильними людьми має важливе значення для того, щоб бути більш успішним і досягати своїх цілей. І для цього тобі також потрібно скористатися перевагами людей, з якими ти проводиш багато часу, тому що вони працюють з тобою в одному місці.

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У дорослому віці важко знайти друзів, тому що існує так багато речей, які можуть стати перешкодами, і так багато часу ти витрачаєш на справи та роботу, саме тому багато експертів кажуть, що це гарна ідея – знайти способи побудувати хороші, тривалі, здорові та стабільні стосунки з твоїми колегами.

Даніель Байярд Джексон (Danielle Bayard Jackson), викладач з питань стосунків і здоров'я та автор статей для Harvard Business Review, вважає, що якщо ти хочеш створити дружбу в офісі, яка може тривати навіть після того, як ти покинеш його, то є кілька простих кроків, які можуть мати велике значення.

Проявляй жести вдячності

Байярд каже, що перший крок – це робити речі, які показують іншій людині, що ти впізнаєш її і помічаєш її в офісі, оскільки люди з більшою ймовірністю підходять до людей, які показують, що їм не байдуже.

Наприклад, ти можеш прокоментувати гарну ідею, яку вони запропонували, надіслати повідомлення з подякою або відповісти на запитання чи занепокоєння, якими вони поділилися в груповому чаті, або навіть попросити поради чи рекомендації.



Не соромся проявляти жести вдячності / Фото freepik

Підкреслюй спільні риси

Психологія також стверджує, що нас більше цікавлять люди, які схожі на нас і з якими у нас є спільні інтереси, і це є важливим моментом для побудови дружби.

Ось чому ми повинні говорити не лише про роботу. Ми повинні говорити про речі, які нам подобаються, фільми, які нам подобаються, або хобі, які ми маємо, щоб ми могли знайти тих людей, які поділяють наші інтереси, і використовувати це, щоб почати створювати зв'язок і можливості взаємодіяти або проводити більше часу разом.

Створи ритуал

Експертка пояснює, що йдеться про щось маленьке і просте, про діяльність або момент, який стосується лише вас двох (тебе і твого потенційного друга по роботі). Це може бути, наприклад, час, коли ви ходите на каву, яку ви обоє любите, або час вранці, коли ви говорите про останню серію серіалу, який ви дивитеся, або час, коли ви можете піти на прогулянку і поговорити про сумніви дня або про тему, яка вам подобається.



У вас обох має бути певний ритуал, який об'єднуватиме / Фото marymarkevich

Говори те, що хочеш

Нам не тільки подобаються люди, які схожі на нас, але дослідження також показують, що нам подобаються люди, яким подобаємося ми,

– каже експерт.

Ідея полягає в тому, що якщо тобі хтось подобається або ти вважаєш його цікавим, ти повинен сказати йому про це, оскільки це також сприяє дружбі та допомагає будувати зв'язки. Однак для цього слід знайти слушний час, бажано з кимось, з ким ти вже трохи поспілкувалися і провів час, і кого вже починаєш розглядати як потенційного друга.

Проводьте час разом поза роботою

Якщо ти хочеш, щоб твої колеги стали твоїми справжніми друзями, важливо, щоб ви спілкувалися не лише в офісі, де є багато правил, стресу, протоколів і справ, які потрібно виконати.

Гарвард радить шукати час для спілкування поза роботою після того, як ви трохи познайомилися, оскільки це дозволяє тобі краще пізнати людину. Гарвардський університет радить, що це має бути легка діяльність, у місцях, які є важливими для вас обох.

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Скористайся цими порадами. Вони допоможуть побудувати міцні та гармонійні зв'язки. Зробити твоїх колег, які подобаються тобі, твоїми друзями.