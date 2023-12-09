5 фраз, яких категорично не можна казати коханій людині

Спілкування – один із найважливіших аспектів будь-яких стосунків. Але водночас і один із найскладніших. Іноді ми можемо говорити своєму партнеру речі, які насправді не маємо на увазі, або про які потім шкодуємо.

Однак деякі слова можуть мати довготривалий негативний вплив на почуття, довіру та самооцінку нашого партнера. На думку психотерапевтів, є речі, які ніколи не варто говорити своєму партнеру, оскільки вони можуть завдати серйозної шкоди вашим стосункам. Ось п'ять з них.

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1. "Ти така сама, як твої [батьки/брат/сестра/колишній]"

Порівнювати свою партнерку з кимось іншим, особливо з тим, з ким у нього негативні стосунки, – це правильний спосіб образити її почуття і змусити його відчути себе неадекватною.

Це також показує, що ти не цінуєш її такою, якою вона є, і що у тебе нереалістичні очікування від неї. Замість того, щоб порівнювати, спробуй зосередитися на сильних сторонах і якостях твоєї партнерки і висловити свою вдячність за них.



Не варто порівнювати її з іншими / Фото Drazen Zigic

2. "Ти завжди/ніколи [щось] не робиш"

Використання абсолютних слів на кшталт "завжди" або "ніколи" може змусити твою партнерку відчути себе атакованою і незахищеною. Вона також може відчути, що ти не помічаєш і не визнаєш моменти, коли вона робить щось правильно, або коли вона намагається змінитися.

Замість того, щоб використовувати узагальнення, намагайся говорити про те, що тебе турбує, конкретно і фактологічно, і використовуй "Я"-висловлювання, щоб висловити свої почуття і потреби.

3. "Якби ти мене кохала, ти б [зробила щось]"

Це форма маніпуляції та звинувачення, яка може підірвати довіру та повагу у ваших стосунках. Вона також може змусити твою партнерку відчути, що ти не цінуєш її думки, вподобання чи межі, і що ти дбаєш лише про свої власні потреби.

Замість того, щоб використовувати умовну любов, намагайся поважати вибір і самостійність твоєї партнерки, а також йти на компроміс, коли це можливо.

4. "Ти така [негативна/критична/вперта/тощо]"

Фрази такого типу можуть ненавмисно зачепити почуття твоєї партнерки та змусити її захищатися. Це може виглядати так, ніби ти не приймаєш її такою, якою вона є, і не хочеш, щоб вона змінилася.

Натомість ефективніше пояснити, які конкретні дії чи ситуації тебе турбують. Розповідь про те, що ти відчуваєш через ці дії, використовуючи "Я"-висловлювання, наприклад, "Я засмучуюсь, коли..." або "Мені потрібно поговорити про...", допомагає партнерці зрозуміти твої емоції, не відчуваючи при цьому критики.

Йдеться про те, щоб знайти способи спілкування, які допоможуть вам обом краще розуміти один одного і працювати разом, щоб зробити речі більш гладкими.



Такі фрази можуть зачепити її почуття / Фото Stefa Merpik

5. "Байдуже"

Говорячи "байдуже" під час суперечки, ти можеш ненавмисно передати відчуття зневаги або відсутності інтересу до того, що говорить твоя партнерка. У неї може скластися враження, що її ігнорують або що її думки та почуття не мають значення. Це може створити бар'єр у спілкуванні та розв'язання проблем.

Натомість, проявляючи щиру зацікавленість, активно слухаючи та співпереживаючи точку зору партнерки, ти можеш сприяти створенню більш відкритої та турботливої атмосфери у ваших стосунках. Виділення часу на те, щоб зрозуміти точку зору один одного, може допомогти зміцнити ваш зв'язок і створити простір, де ви обоє відчуваєте, що вас цінують.

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Не забувай, що шлях до щасливих і гармонійних стосунків лежить також через правильну комунікацію. Тож старайся уникати ситуацій, коли якась одна фраза може вкрай негативно вплинути на клімат між вами.