Місячна програма Artemis ставитиме на перше місце етику та благо суспільства: що це означає

Artemis має на меті знову висадити людей на Місяць до 2025 або 2026 року, залежно від того, як розвиватимуться технічні можливості та місія. Агентство також назвало імена членів першого місячного екіпажу за більш ніж 50 років: 4 астронавти мають здійснити політ навколо Місяця у 2024.

У новому звіті NASA йдеться про те, що місячна програма Artemis є прикладом того, як реалізовувати "етичні та суспільні міркування". "Плануючи майбутні місії, ми маємо можливість переконатися, що вони втілюють основну цінність NASA – інклюзивність, і залучити нові голоси, гарантуючи, що у нас буде справді глобальний, репрезентативний альянс, оскільки ми досліджуємо глибокий космос на благо всіх", – сказала представниця NASA Еллен Ґертсен.

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Звіт на 65 сторінках підсумовує дискусію в Управлінні технологій, політики та стратегії (OTPS) NASA. "Учасники обговорювали ключові етичні проблеми космічних польотів і те, як етичні, правові та соціальні наслідки розглядаються в інших наукових дослідженнях з потенційно глибокими соціальними наслідками", – пишуть представники NASA в цій же заяві.

У NASA назвали ключові політичні та етичні проблеми, які викличе новий політ на Місяць

Зараз NASA розглядає, які політичні питання виникнуть у зв'язку з першою за півстоліття висадкою на Місяць. У ньому наведені ключові висновки, зроблені під час обговорень:

Розподіл переваг космічної діяльності.

Роздуми про основні цінності для досліджень.

Визначення сталості діяльності на Місяці.

Розгляд впливу космічної діяльності на довкілля на Землі.

Спільний доступ до ключових об'єктів на Місяці.

Культурні особливості, пов'язані з діяльністю на Місяці.

OTPS розгляне потенційні рішення з етичними й соціальними наслідками в рамках цього дослідження і подальших обговорень з керівництвом NASA та міжнародними партнерами NASA,

– вказано у звіті.

Звернімо увагу: між 1969 і 1972 роками 12 астронавтів побували на Місяці в рамках програми "Аполлон". Але тоді вибір астронавтів був вузьким, частково через те, що військова служба була відкрита лише для білих чоловіків, а частково через те, що суспільство в цілому було менш інклюзивним, ніж сьогодні.

Artemis має на меті це змінити. Вже відомо, що перша жінка і перша кольорова людина покинуть низьку навколоземну орбіту та ступлять на Місяць у найближчому майбутньому.

Різні виміри різноманітності – за такими параметрами, як стать, сексуальна орієнтація чи культурне походження – ймовірно, також прийдуть з майбутніми екіпажами, адже й діючі астронавти NASA вже представляють корінних американців, ЛГБТК+ групи та різні національності.

NASA також вперше залучить міжнародні агентства до участі в програмі "Артеміда". До прикладу, у складі "Артеміди-2" є перший неамериканець, призначений для участі в місії на Місяць: Джеремі Хансен з Канадського космічного агентства. У майбутніх місіях візьмуть участь також астронавти Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень.