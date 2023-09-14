Три типи друзів, які тобі потрібні для щастя – за даними Гарварду

Гарвардське дослідження показало: найголовніше, що приносить нам щастя в житті – це позитивні стосунки, а тип друзів, яких ти обираєш, є важливою складовою. При цьому для досягнення щастя тобі потрібні лише три специфічні типи друзів.

Дослідження розвитку дорослих (Harvard Adult Development Study) триває у Гарварді вже понад 80 років. Воно вивчає серед іншого те, що робить нас щасливими, і підтримка тривалих та стабільних дружніх стосунків є однією з семи практик щасливих людей.

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Для експертів якісні стосунки – це ті, в яких ми відчуваємо себе в безпеці й можемо бути самими собою, і серед таких стосунків – дружба. Майже неможливо бути щасливим без друзів, ба більше – дружба становить майже 60% щастя людини, незалежно від її соціальних навичок чи від того, чи є вона екстравертною.

Тож які друзі потрібні людині в житті

Артур Брукс, професор Гарварду, викладає курс про те, як керувати щастям, і в одній зі своїх статей ("Найкращі друзі нічого не можуть зробити для вас") він пропагує вчення Арістотеля про три види дружби, щоб відчувати себе по-справжньому щасливим.

Корисна дружба. "Подумай про стосунки, які ти маєш із людьми, з якими працюєш або ведеш бізнес. Ці стосунки, як правило, мають трансакційний (взаємовигідний, – Men) характер", – пише Брукс.

"Подумай про стосунки, які ти маєш із людьми, з якими працюєш або ведеш бізнес. Ці стосунки, як правило, мають трансакційний (взаємовигідний, – Men) характер", – пише Брукс. Дружба, заснована на задоволенні. "Цей тип стосунків заснований на взаємному захопленні, тому що кожна людина знаходить задоволення в іншій. Якщо людина вважає свого друга веселим, цікавим і джерелом задоволення, то, швидше за все, це буде дружба заради задоволення", – зазначив Брукс у статті.

"Цей тип стосунків заснований на взаємному захопленні, тому що кожна людина знаходить задоволення в іншій. Якщо людина вважає свого друга веселим, цікавим і джерелом задоволення, то, швидше за все, це буде дружба заради задоволення", – зазначив Брукс у статті. Ідеальна дружба. "Ідеальні друзі – це люди, які мають взаємну любов до чогось, що не лише здатне об'єднати, але й піднести їхню поведінку до рівня чесноти. Відносини є досконалими не тоді, коли вони засновані на користі чи задоволенні, а тоді, коли вони зосереджені на покращенні становища іншої людини", – пояснив Брукс.

що дружба з користі не завжди приносить найбільше задоволення, а дружба, заснована на задоволенні, може не йти глибше, ніж спільні інтереси. Але – обидва типи дружби важливі та корисні для просування у житті.

Так, вони, як правило, не приносять тривалої радості й комфорту. Але ми не можемо ризикувати втратою цих зв'язків. Ідеальна ж дружба просто вкрай необхідна – для справжнього задоволення життям,

– підсумував Брукс.