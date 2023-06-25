Спонтанний чи запланований: експерти розповіли, який секс найкращий

Секс – царина, яку ми не втомлюємося вивчати. Цього разу звернімо увагу на те, який найкращий: спонтанний чи запланований.

Запланований секс має свої принади. Адже є напруга перед моментом, яка наростає і зростає, коли ви наближаєтесь до зустрічі, де ви знаєте, що будете насолоджуватися тілом партнера. Однак спонтанний секс також має великі переваги: неочікуваність і несподіванка цього досвіду, безсумнівно, залишить чудові спогади.

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Деякі люди віддають перевагу запланованому сексу, тому що він дозволяє їм підготуватися фізично і морально, щоб розділити інтимність сексуальної зустрічі. Натомість інші віддають перевагу спонтанному сексу, щоб забрати частину переживань, які можуть виникнути в плануванні чогось, щоб результат був ідеальним. Насправді це справа особистого смаку – визначити, який тип динаміки краще підходить кожній парі. Хоча є такі фактори, як наявність вільного часу у кожного з них, наявність чи відсутність дітей, самотність.

Наприклад, для сімей з дітьми іноді важливо планувати сексуальні контакти на час, коли вони можуть вільно піклуватися про них і мати трохи часу наодинці. Щось подібне відбувається з парами, які багато працюють, яким доводиться організовувати збіг у графіку, щоб розділити близькість. З іншого боку, для тих, у кого не так багато обов'язків, простий помах руки чи ноги може означати можливість побігти до спальні. Але що краще: спонтанний секс чи запланований?

Більшість голосів за спонтанний секс

За словами Катаріни Ковачевич, психолога з Йоркського університету в Канаді, більшість людей віддають перевагу спонтанному сексу. На їхню думку, він приносить більше задоволення. Можливо, тому, що він, як правило, включає елементи, які ми асоціюємо із задоволенням, наприклад, пристрасть, яку ми відчуваємо, коли захоплені моментом.

Зрештою, ця потреба в постійній близькості також нагадує нам про перші моменти стосунків. Коли ми не можемо відірватися від когось ні на секунду. Відчуваємо постійну енергію взяти ініціативу у свої руки і зблизитися в сексуальному плані. Те, що з часом і звичкою може бути втрачено.



Більшості подобається спонтанний секс / Фото pressfoto

Однак з часом не завжди вдається підтримувати цей імпульс у стосунках, або через:

контекстуальні фактори, про які ми згадували вище (наявність дітей чи іншої роботи),

те, що ми перебуваємо у стосунках з кимось іншим,

те, що знайомство з іншою людиною означає, що пристрасть відчувається не так інтенсивно, а скоріше любовно,

те, що існує не стільки сексуальний імпульс, скільки потреба з'єднатися з партнером, навіть якщо це заплановано.

Крім того, інші психологічні дослідження відзначають, що парам важливо часто займатися сексом, щоб підвищити рівень щастя і задоволення від своїх стосунків, навіть якщо ці стосунки вже не такі захопливі та інтенсивні, як могли бути на початку. Тому, навіть якщо більшість голосів віддає перевагу спонтанному сексу, важливо оцінити роль запланованого сексу в певній динаміці стосунків пар.

Варто зазначити, що в дослідженнях, проведених Катаріною Ковачевич та її колегами, було виявлено, що хоча більшість людей визначають спонтанний секс як кращий за запланований. Водночас під час проведення експериментів та опитувань з кількома парами, вони помітили, що це не обов'язково є відповіддю для всіх. Є й ті, хто отримує чимало задоволення від запланованих зустрічей.

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У всьому цьому можна дійти лише до одного висновку. Яким би не був секс – запланований чи спонтанний – найкращий той, який є. Головне – звертати увагу на конкретний підтекст і підлаштовуватися під ситуацію.