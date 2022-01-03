У якому виді спорту обертається найбільше грошей
Що насправді символізують олімпійські кільця? Який вид спорту, скажімо так, найбагатший?
А яке зі спортивних змагань найчастіше показують у кіно? Про ці та інші цікаві спортивні факти – розповідаємо на Men 24.
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Які континенти символізують олімпійські кільця
Правильна відповідь – всі одразу. Ці кільця символізують єдність п'яти континентів, але жодне з них не є символом якогось певного континенту. Кольори кілець – синій, червоний, жовтий, зелений, чорний – обрали тільки тому, що вони є найпоширенішими на прапорах країн світу.
У якому виді спорту обертається найбільше грошей
Ні, це не футбол, і навіть не бокс, попри їхню шалену популярність. Найбільше грошей обертається в автоперегонах "Формула-1". І тут мовиться не тільки про великі гонорари пілотів, але й про вартість обладнання, та його обслуговування.
Скільки важить форма хокейного воротаря / Фото unsplash
Який вид спорту найчастіше показують у кіно
Найпопулярніший вид спорту у кіно – бокс. Який, до слова, офіційним видом спорту є тільки з 1900 року (доти його вважали занадто жорстоким заняттям).
Скільки важить форма хокейного воротаря
Хокей – дуже травмонебезпечний спорт. Тому екіпірування, тим більше воротаря, важить багацько – приблизно 30 кілограмів. Це щитки, шолом, рукавички, панцир і... І, зрештою, багато іншого.
Ще дещо цікаве
- Дві третини професійних хокеїстів втрачали на льоду хоча б один зуб.
- У Давній Греції, батьківщині Олімпіад, всі учасники змагалися голими.