Хобі впливають на інтелект: які захоплення роблять людину розумнішою

Наукові дослідження показали, що існують певні види дозвілля, які покращують розумові здібності та сприяють підвищенню інтелекту. Тож, віриш чи ні, але твої хобі багато говорять про те, наскільки ти розумний.

Поміж напруженим робочим графіком і домашніми справами важливо знаходити час на те, що розслабляє і розважає, щоб не вигоріти. Що ж про нас говорять ті захоплення, які ми обираємо для свого вільного часу? Згідно з серією досліджень, опублікованих у Business Insider, є зв'язок між хобі та інтелектом.

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Як захоплення впливають на інтелект

Дослідження показують, що певні хобі допомагають працювати різним відділам мозку. Ось хобі, які можуть свідчити, що ти – дуже розумна людина (а якщо це не те, чим ти зазвичай займаєшся, саме час подумати, щоб доповнити свій вільний час):



Є варіанти хобі, якими було б корисно доповнити свій вільний час / Фото DCStudio@freepik