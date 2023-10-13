Хобі впливають на інтелект: які захоплення роблять людину розумнішою
Джерело:GQ
Наукові дослідження показали, що існують певні види дозвілля, які покращують розумові здібності та сприяють підвищенню інтелекту. Тож, віриш чи ні, але твої хобі багато говорять про те, наскільки ти розумний.
Поміж напруженим робочим графіком і домашніми справами важливо знаходити час на те, що розслабляє і розважає, щоб не вигоріти. Що ж про нас говорять ті захоплення, які ми обираємо для свого вільного часу? Згідно з серією досліджень, опублікованих у Business Insider, є зв'язок між хобі та інтелектом.
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Як захоплення впливають на інтелект
Дослідження показують, що певні хобі допомагають працювати різним відділам мозку. Ось хобі, які можуть свідчити, що ти – дуже розумна людина (а якщо це не те, чим ти зазвичай займаєшся, саме час подумати, щоб доповнити свій вільний час):
Є варіанти хобі, якими було б корисно доповнити свій вільний час / Фото DCStudio@freepik
- Медитація. Дослідження в Гарварді 2011 року показало, що медитація насправді змінює структуру мозку. Учасники два місяці практикували зменшення стресу на основі усвідомленості (MBSR), і у підсумку збільшилася товщина кори головного мозку в гіпокампі (що має великий вплив на навчання і пам'ять).
- Гра на музичних інструментах. Якщо навчитися грати на музичному інструменті, це може посилити зв'язок між двома півкулями мозку. Це, по суті, ментальний еквівалент тренування для тіла, в якому задіяні майже всі частини мозку.
- Фізичні вправи. Гостроту розуму та фізичну форму не часто пов'язують, але насправді цей зв'язок є. За даними Центрів контролю й профілактики захворювань США, "фізична активність може покращити когнітивне здоров'я, допомагаючи думати, вчитися, розв'язувати проблеми та насолоджуватися емоційною рівновагою".
- Вивчення мови. Вивчення нової мови впливає як на прийняття рішень, так і на швидкість мислення, покращуючи обидва показники. Доведено, що люди, які знають кілька мов, мають кращу пам'ять, здатні ефективніше усувати проблеми, більше концентруватися й ефективніше практикувати багатозадачність.
- Подорожі. Люди, які обирають подорожувати, а не сидіти вдома, є розумнішими, бо ніщо так не відкриває розум, як мандри – заради задоволення, щоб познайомитися з новим містом чи країною, її звичаями, людьми, кухнею та культурою. Все це має надзвичайно позитивний вплив на свідомість.
- Читання. Читання, як і подорожі, є тією розумовою вправою, яка дійсно відкриває розум. Це приємний спосіб отримати нову інформацію та побачити речі під новим кутом зору. Під час читання мозок обробляє кожне слово і миттєво запам'ятовує його значення. Читання сприяє візуалізації, бо дозволяє уявити те, про що ти читаєш, і як звучать голоси в діалозі.
- Відеоігри. Хоча популярні ЗМІ часто називають відеоігри "марною тратою часу для ледачих людей", вони насправді можуть збільшити сіру речовину мозку, як показали кілька досліджень. Їх навіть називають "вправами для мозку", але вони приносять ще й задоволення.