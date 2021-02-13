Спокуслива спортсменка повністю оголилася для Playboy: гаряче фото 18+

30-річна німецька спортсменка Юліане Сейфарт потішила своїх підписників відвертим фото. Нещодавно дворазова чемпіонка світу зі стрибків з трампліна знялася для чоловічого журналу Playboy. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Чарівна спортсменка Юліане Сейфарт прикрасила обкладинку березневого Playboy. На світлині вона позує абсолютно голою на фоні моря. Світлина настільки сподобалася її прихильникам, що вони просто не могли стримувати емоцій. І ми їх чудово розуміємо!

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Це була чудова пригода, і я дуже щаслива та вдячна за той час і наші прекрасні фотографії. З любов'ю до всіх, знайомство з вами та робота з вами цінна, наче золото,

– написала вона під постом.

Над світлинами для Playboy працював фотограф Люк Крафт. На його інстаграмі ми побачили ще одне круте голе фото спортсменки. До слова, фотохудожник працює у жанрі НЮ.

За хорошою традицією лови коментарі, які залишили під постом Юліане Сейфарт підписники:

"Дуже красиво";

"Вау, ти на це заслужила. Вітаю, моя мила";

"Це так круто";

"Приголомшлива картинка";

"Просто неймовірно";

"Чудові фотографії";

"Вау! Супер! Гаряче".

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Нам теж надзвичайно подобається фотографія Юліане Сейфарт. Її сміливість та розкішне тіло заслуговують не лише на лайк, а й на коментар. Тож не полінуйся зробити це!