Забудь про HIIT: ця повільна практика дозволяє ефективно спалювати жир

Уже дуже скоро настане період обіцянок. Ми бажатимемо собі кращу роботу, вищу зарплату, а також сталевий прес. І все це бажано отримати якомога швидше. Але з останнім ми б не рекомендували поспішати.

Караєш себе заняттям HIIT о 5 ранку 7 днів на тиждень? Це вже минуле фітнесу. Згідно зі статтею, опублікованою в Annals of Internal Medicine, повільні, зосереджені, уважні рухи, що становлять традиційну практику тай-чі, можуть відповідати аеробним вправам, приносивши користь здоров'ю.

Варте уваги Як приготувати алкогольний коктейль Pear Mule: спробуй себе в ролі барMENa

Повільні вправи дають позитивний ефект

Дослідники вивчили 543 учасників – усім від 50 років і більше, і всі вони мали зайву вагу – протягом 12 тижнів і виявили, що регулярне заняття тай-чі знижує осяжність талії та знижує рівень холестерину.

Що цікаво, таких же результатів можна досягнути завдяки швидким і складним вправам.

Це може бути пов'язане зі здатністю цієї активності стримувати стрес або просто тому, що ці додаткові моменти уважності сприяють формуванню здоровіших звичок.



Повільні вправи такі ж ефективні, як і швидкі та складні / Фото Denis Oliveira

Що таке тай-чі У перекладі з китайської – "велика межа", "космос". Якщо пояснити на хлопський розум, то це традиційна китайська практика. Її основою є плавні рухи – форми, які буквально перетікають з однієї в іншу. Збоку може здаватися, що це такий собі повільний танець.

Ця ідея підтверджена наукою: окреме дослідження виявило зв'язок між практикою уважності та більш послідовним підходом до вправ. Подальші дослідження показали, що суб'єкти, які додавали медитативні практики у свій розпорядок дня, мали вищий рівень активності.

Тобі сподобається На швидкість проти довгих дистанцій: який біг кращий для спалювання калорій

Тож ми б рекомендували не заганяти себе у цілодобовий HIIT. Додай повільні заняття, спрямовані на контроль, концентрацію та розвиток навичок. Зрештою, це ж спрацювало з черепахами.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео: