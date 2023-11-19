Які продукти можна заморожувати, на який час і чи втрачають вони поживність: найпростіший гайд

Заморожені продукти можуть бути чудовим інструментом, здатним врятувати тебе у різних ситуаціях. При чім безвідносно до того, чи ти готуєш тільки для себе, чи для кількох людей, чи на значну кількість. Їжа однаково має здатність залишатися – а отже, може легко пропасти.

Отже, у тебе є залишки їжі, і ти не знаєш, що з ними робити, бо якщо зберігати їх надто довго, вони можуть зіпсуватися. Природний вихід – заморозити їжу, щоб насолодитися нею пізніше. З іншого боку, можливо, ти знаєш, що певний час не будеш виходити з дому, а тому купив вже заморожені продукти, щоб мати щось готове в холодильнику. Та грець із тим, бо чому б тобі просто не мати щось про запас для легкого приготування їжі?

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І тут нюанс: не всі люди наважуються заморожувати продукти, оскільки мають багато сумнівів щодо того, які саме можна заморожувати, чи не втратять вони свої поживні речовини, і навіть як довго можна тримати їжу замороженою без псування її смакових якостей. Так от, на всі ці питання є відповіді (зокрема, у Центрів контролю та профілактики захворювань).



Щодо заморожування їжі люди мають сумніви й питання – та є відповіді на всі з них / Фото freepik

Як довго тримати продукти замороженими

Залежить від того, що це за їжа. Загалом, приблизний максимум – один рік, але є деякі інгредієнти, які можуть протриматися лише кілька днів, оскільки втрачають смак, текстуру тощо.

Наприклад, не варто заморожувати салат довше ніж на 3 – 4 дні.

довше ніж на 3 – 4 дні. Далі, скажімо, ковбаси, можна заморожувати лише на кілька місяців у відкритій упаковці.

можна заморожувати лише на кілька місяців у відкритій упаковці. Курятину – до 4 місяців, а свіжу яловичину – до року.

– до 4 місяців, а свіжу яловичину – до року. Риба особливо витривала, її можна заморожувати до 8 місяців.

Але загалом морепродукти не варто заморожувати самостійно, краще купувати вже заморожені.

Чи є ризик для здоров'я від заморожених продуктів

Поки морозильна камера підтримує температуру нижче 0, бактерії не можуть розмножуватися. Та якщо ти хочеш бути впевненим у стані продуктів перед вживанням, можна вдатися до класичних методів – понюхати та спробувати їх на смак. Це завжди дає змогу зрозуміти, наскільки добре вони збереглися.

якщо ти заморозив щось, термін придатності чого наближається до завершення, то після розморожування воно буде так само близьким до кінця терміну придатності.



Заморожувати їжу можна, поки температура нижче 0 – бактерії не розмножуються / Фото freepik

Які продукти найкраще заморожувати

Найлегше заморозити супи та креми або взагалі будь-яку рідку їжу, наприклад соуси. Це пов'язано з тим, що після розморожування вони не втрачають текстуру та смак, хоча зберігати їх слід в герметичних упаковках, а розморожувати, переклавши з морозильної камери в холодильник на ніч, щоб зміна температури не була радикальною.

наприклад соуси. Це пов'язано з тим, що після розморожування вони не втрачають текстуру та смак, хоча зберігати їх слід в герметичних упаковках, а розморожувати, переклавши з морозильної камери в холодильник на ніч, щоб зміна температури не була радикальною. Також можна заморожувати торти, готові запіканки, як-от лазанью, м'ясо, рис. Але не забувай робити це в добре закритих пакетах і потім, бажано, розігрівати в духовці.

і потім, бажано, розігрівати в духовці. Хліб, вафлі, кекси, тістечка добре витримують низькі температури, але можуть втратити початкову текстуру.

Ні, не втрачають. Якщо продукти зберігати протягом рекомендованого часу та в безпечному й герметичному місці, вони не втрачають своїх поживних властивостей.