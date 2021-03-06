Зірка UFC кинув усім 10-секундний виклик: його зможе виконати не кожен

Легенда UFC на пенсії Жорж Сен-П'єр цього тижня поділився новим фітнес-викликом зі своїми підписниками в інстаграмі. На щастя, він не потребує нічого надзвичайно складного. Але й простим його не назвеш. Гайда разом з Men 24 виконувати 10-секундний челендж від Жоржа Сен-П'єра.

Якщо тобі здається, що виклик від зірки UFC надзвичайно простий, то тобі лише здається. Насправді усе значно складніше, але не неможливо. Тож ти теж можеш спробувати виконати виклик.

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"Виклик тижня, хлопці! Він відмінно підходить для стабільності та рівноваги. Я хочу, щоб ти стояв на одній нозі з заплющеними очима протягом 10 секунд. Це не так просто, ось побачиш", – кидає виклик підписникам Сен-П'єр.

Продемонструвавши прийом, Сен-П'єр дає своїм підписникам пораду: слід спробувати розвести руки. Це допоможе зберігати рівновагу. Якщо ж цього не робити, то впоратися з 10-секундним челенджем буде не надто просто.

Однак, якщо тобі складно залишатися у вертикальному положенні протягом цих 10 секунд, ти не один такий.

"Сліпий баланс на одній нозі важкий, тому що ми більше покладаємося на візуальні ефекти, ніж зосереджуємося на утримуванні цієї позиції", – каже тренер Ебенезер Самуель.

Заплющ очі, а також спробуй знайти точку відліку, якщо буде непросто виконати цей виклик.

"Ти повинен покладатися на свої м'язи, щоб знайти стабільність та створити напругу. Це дуже, дуже складно, але воно того варте", – наголошує Самуель, додаючи, що це хороший тест, який варто спробувати босоніж.

Гайда пробувати виконувати виклик від зірки UFC Жоржа Сен-П'єра. У тебе точно все вийде!

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