Зірка UFC спробував виконати вірусні відтискання з тіктоку: відео нового виклику

Попри те, що Жорж Сен-П'єр покинув UFC, він усе ще у відмінній фізичній формі. Тож не дивно, що він регулярно демонструє підписникам в інстаграмі можливості свого тіла. Цього разу, наприклад, він вирішив взятися за популярні у тіктоці відтискання, які вже стали вірусними.

Колишній боєць MMA та актор Сен-П'єр звернув увагу на деякі фітнес-завдання, які чомусь набули шаленої популярності в тіктоці. Тож цього разу він вирішив спробувати серію варіацій відтискань. Ми навіть не сумніваємося, що він впорається з завданням на відмінно!

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Спочатку він виконав серію відтискань, які включали поступове складання стаканів на підлозі. З кожним повторенням потрібно було ставити один стакан на інший. Потім він продемонстрував силу своїх плечей у відтисканні у стійці на руках. У цьому випадку потрібно крокувати вверх по стіні після кожного повторення. А наостанок він взявся за виконання версії відтискання з неймовірно уповільненим контрольованим спуском. Звичайно ж, йому вдалося геть усе. Та ми й не сумнівалися у цьому.

Дивися, як Сен-П'єр виконує вірусні відтискання з тіктоку:

Наразі ж Сен-П'єр повторює свою роль Жоржа Батрока у кінематографічному всесвіті Marvel. Уперше він зіграв пірата з коміксів у фільмі "Капітан Америка: Зимовий солдат", в якому бився зі Стівом Роджерсом (Кріс Еванс). Зараз же він другорядний антагоніст персонажів Ентоні Макі та Себастьяна Стена у спін-оффі Disney + "Сокіл і Зимовий солдат".

Раніше Жорж Сен-П'єр поділився новим фітнес-викликом зі своїми підписниками в інстаграмі. На щастя, він не потребував нічого надзвичайно складного. Але й простим його назвати складно. Зірка UFC запропонував кожному простояти на одній нозі протягом 10 секунд. Зробити це необхідно з заплющеними очима. Впораєшся?

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