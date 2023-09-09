Ось 10 найкрутіших автомобільних брендів за версією GQ на сьогодні

Чи стають автомобілі менш крутими? На перший погляд, це питання може викликати у тебе роздратування. Бо що ж може бути крутіше за Ferrari California Spyder або білостінний Cadillac? А проте за останні кілька десятиліть автовиробники зосередилися на тому, щоб сподобатися більшості споживачів.

Автомобілі потрохи почали розмиватися на шосе, стали однорідними настільки, що якби з них зняти значки, неспеціаліст не мав би жодного шансу розпізнати їх. Раніше ж автомобілі мали характер. Навіть Subaru Brumby 1997 року випуску міг сказати більше, ніж деякі нові моделі розкішних брендів сьогодення. А кремезний Ford Bronco або кабріолет SAAB мали в собі щось таке привабливе, чого ми просто не розуміємо сьогодні.

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І знову ж таки – а проте, є й досі автомобільні бренди, які виділяються винятковим дизайном. Багато виробників з наведеного нижче списку знайшли прогрес в архівах і замість того, щоб рухатися до загальноприйнятої норми, зберігають те, що зробило їхні бренди особливими передовсім.

Які автомобільні бренди GQ обрав як найкрутіші у світі



Land Rover / Фото Land Rover

Land Rover

У Land Rover є щось нескінченно стильне. Land Rover і Range Rover завжди були солідними автомобілями великого розміру, створеними для підкорення своєї місцевості. Значна частина привабливості Land Rover також пов'язана з вінтажем. У соцмережах Defenders 1970-х років та Range Rover кінця 90-х стали найпопулярнішими автомобілями сучасності. Land Rover розумно зберіг ностальгічні лінії та форми культових попередніх моделей у своїх нових моделях.



Hyundai / Фото Hyundai

Hyundai

Можливо, хтось усміхнеться, але насправді Hyundai розробляє одні з найкрутіших автомобілів на цей час. Минулого року кілька зухвалих концепт-карів почали заполоняти соцмережі. Звичайно, про серійні моделі Hyundai не так багато можна написати (поки що), але погляд на N Vision 74 або вишуканий ретро-концепт Heritage Series Grandeur змусить тебе по-іншому побачити цю марку.



Mercedes / Фото Mercedes

Mercedes

Mercedes може мати репутацію автомобіля, на якому їздять високооплачувані бухгалтери, але, як і Land Rover, привабливість його подвійна. Мало які автомобілі старіють так, як вінтажний Mercedes SL, і проїжджаючи у ньому вулицею, ти завжди отримаєш схвальний кивок від солідного спостерігача. Водночас виробник розсуває межі можливого своїм виробництвом – і це причина, чому Mercedes так довго домінував і в автоспорті, і в споживчій сфері. А нещодавно представлений концепт CLA Class показує, що Mercedes не спочиває на лаврах.



Cupra / Фото Cupra

Cupra

У цьому списку є один виробник, з яким пересічний користувач може бути не знайомий – це Cupra. Відносний новачок в автомобільному світі, Cupra виступив минулого року на чолі зі своїм загадковим генеральним директором Вейном Гріффітсом з однією місією: бути не таким, як усі. Поки що цей виробник досягає цього. Враховуючи гоночний підхід до своїх споживчих автомобілів, Cupra, зокрема Formentor, має просто розкішний вигляд. Бренд також приділяє значну увагу гібридним та електричним автомобілям.



Ferrari​ / Фото Ferrari

Ferrari

Протягом останніх 80 років одна автомобільна компанія регулярно розробляє найкрасивіші автомобілі на планеті – і ніхто інший навіть близько не стоїть. Ferrari – це просто виробник мрій. Чи то на трасі Формули-1, чи то на дорозі, кожна людина бачить Ferrari й просто хоче сісти за кермо – або віддати його в музей, щоб на нього дивилися.



Jaguar / Фото Jaguar

Jaguar

Якщо Ferrari – це жеребець, то Jaguar – це... Ягуар. Крім констатації очевидного, Jag виробляє ревучі, потужні машини (як F-Type), які справжні шанувальники автомобілів визнають геніальними. Британська компанія йде в ногу з часом, привносячи свій автопарк у майбутнє і переходячи на повну електрифікацію до 2025 року.



BMW / Фото BMW

BMW

Як і Mercedes, BMW здобула репутацію "вологої мрії бізнесменів", але це не означає, що вона не відповідальна за створення одних із найцікавіших автомобілів в історії. Чи може бути щось більш зухвале, ніж культовий акулячий ніс? Тепер BMW приносить цей неймовірний нахилений перед, який прославив її вінтажні 2-дверні купе, у ХХІ століття. Ось що трапляється, коли розумні ризикують.



Toyota / Фото Toyota

Toyota

Туга за Toyota Land Cruiser помітна у світі. Незалежно від того, чи це вінтажна модель 80-х, чи новенький Land Cruiser 70, жодна машина не заслужила стільки поваги, як ця. Зрозуміло, що Toyota також випускає кілька більш середніх автомобілів, але ми ніяк не могли залишити творця цієї краси поза списком.



Aston Martin / Фото Aston Martin

Aston Martin

Як і хороший мартіні, Aston Martin отримує схвалення Джеймса Бонда, і це схвалення гучне. Але, навіть якби 007 не їздив на Aston Martin, ми б все одно її хотіли. Надзвичайно впізнавані, Aston Martin здатні зупинити вас на вулиці, коли ти проходитимеш повз, лише завдяки своєму прекрасному дизайну. Автомобіль мрії для багатьох, і не дарма.



Porsche / Фото Porsche

Porsche

Ми не можемо не згадати про Porsche, чи не так? Згадати унікальність олдскульних 911 або Boxste, що була першою машиною багатьох хлопців. Німецька компанія погрожувала стати трагічно некрутою з Cayenne і Macan, але вона повернулася з ревом з одним із перших справжніх електричних спортивних автомобілів – Taycan. Ці звірі безшумні, але зі знайомим дизайном Porsche – одна з улюблених моделей за останні роки.