Автомобили понемногу начали размываться на шоссе, стали однородными настолько, что если бы с них снять значки, у неспециалиста не было бы никакого шанса распознать их. Раньше же автомобили имели характер. Даже Subaru Brumby 1997 года выпуска мог сказать больше, чем некоторые новые модели роскошных брендов. А коренастый Ford Bronco или кабриолет SAAB имели в себе что-то такое привлекательное, чего мы просто не понимаем сегодня.

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И опять же – однако, есть до сих пор автомобильные бренды, которые выделяются исключительным дизайном. Многие производители из нижеприведенного списка нашли прогресс в архивах и вместо того, чтобы двигаться к общепринятой норме, сохраняют то, что сделало их бренды особенными ранее.

Какие автомобильные бренды GQ выбрал как самые крутые в мире



Land Rover / Фото Land Rover

Land Rover

У Land Rover есть что-то бесконечно стильное. Land Rover и Range Rover всегда были солидными автомобилями большого размера, предназначенными для покорения своей местности. Значительная часть привлекательности Land Rover также связана с винтажем. В соцсетях Defenders 1970-х годов и Range Rover конца 90-х стали самыми популярными автомобилями ХХ века. Land Rover разумно сохранил ностальгические линии и формы предыдущих культовых моделей в своих новых моделях.



Hyundai / Фото Hyundai

Hyundai

Возможно, кто-то улыбнется, но на самом деле Hyundai разрабатывает одни из самых крутых автомобилей в настоящее время. В прошлом году несколько дерзких концепт-каров начали заполонять соцсети. Конечно, о серийных моделях Hyundai не так много можно написать (пока), но взгляд на N Vision 74 или изысканный ретро-концепт Heritage Series Grandeur заставит тебя по-другому увидеть эту марку.



Mercedes / Фото Mercedes

Mercedes

Mercedes может иметь репутацию автомобиля, на котором ездят высокооплачиваемые бухгалтеры, но, как и Land Rover, привлекательность его двойная. Мало какие автомобили стареют так, как винтажный Mercedes SL, и проезжая в нем по улице, ты всегда получишь одобрительный кивок от солидного наблюдателя. В то же время производитель раздвигает границы возможного своим производством – и это причина, почему Mercedes так долго доминировал и в автоспорте, и в потребительской сфере. А недавно представленный концепт CLA Class показывает, что Mercedes не покоится на лаврах.



Cupra / Фото Cupra

Cupra

В этом списке есть один производитель, с которым рядовой пользователь может быть не знаком – это Cupra. Относительный новичок в автомобильном мире, Cupra выступил в прошлом году во главе со своим загадочным генеральным директором Уэйном Гриффитсом с одной миссией: быть не таким, как все. Пока что этот производитель достигает этого. Учитывая гоночный подход к своим потребительским автомобилям, Cupra, в частности Formentor, имеет просто роскошный вид. Бренд также уделяет большое внимание гибридным и электрическим автомобилям.



Ferrari / Фото Ferrari

Ferrari

В последние 80 лет одна автомобильная компания регулярно разрабатывает самые красивые автомобили на планете – и никто другой даже близко не стоит. Ferrari – это просто производитель мечт. Будь то на трассе Формулы-1 или на дороге, каждый человек видит Ferrari и просто хочет сесть за руль – или отдать его в музей, чтобы на него смотрели.



Jaguar / Фото

Jaguar

Если Ferrari – это конь, то Jaguar – это... Ягуар. Помимо констатации очевидного, Jag производит ревущие, мощные машины (как F-Type), которые настоящие поклонники автомобилей признают гениальными. Британская компания идет в ногу со временем, привнося свой автопарк в будущее и переходя на полную электрификацию к 2025 году.



BMW / Фото BMW

BMW

Как и Mercedes, BMW завоевала репутацию "влажной мечты бизнесменов", но это не значит, что она не ответственна за создание одних из самых интересных автомобилей в истории. Может ли быть что-то более дерзкое, чем культовый акулий нос? Теперь BMW приносит этот невероятный наклонный передок, что прославил ее винтажное 2-дверное купе, в XXI век. Вот что случается, когда умные рискуют.



Toyota / Фото Toyota

Toyota

Тоска по Toyota Land Cruiser заметна в мире. Независимо от того, это винтажная модель 80-х или новенький Land Cruiser 70, ни одна машина не заслужила столько уважения, как эта. Понятно, что Toyota также выпускает несколько более средних автомобилей, но мы никак не могли оставить создателя этой красоты вне списка.



Aston Martin / Фото Aston Martin

Aston Martin

Как и хороший мартини, Aston Martin получает одобрение Джеймса Бонда, и это одобрение громкое. Но даже если бы 007 не ездил на Aston Martin, мы бы все равно ее хотели. Чрезвычайно узнаваемы, Aston Martin способны остановить вас на улице, когда ты будешь проходить мимо, только благодаря своему прекрасному дизайну. Автомобиль мечты для многих, и не зря.



Porsche / Фото Porsche

Porsche

Мы не можем не упомянуть о Porsche, не правда ли? Вспомнить уникальность олдскульных 911 или Boxste, являвшейся первой машиной многих ребят. Немецкая компания угрожала стать трагически некрутой с Cayenne и Macan, но она вернулась с ревом с одним из первых настоящих электрических спортивных автомобилей – Taycan. Эти звери бесшумны, но со знакомым дизайном Porsche – одна из любимых моделей за последние годы.