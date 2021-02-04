12 запитань від Джеффа Безоса, які повинен поставити собі кожен, хто хоче бути щасливим

Джефф Безос – не лише один з найбагатших людей у світі. Він ще й прагне прожити довге та щасливе життя. А для цього мільярдер пропонує поставити собі ці 12 запитань.
Джерело: Princeton University
У 2010 році, у своїй вступній промові у Прінстонському університеті він закликав студентів, які хочуть прожити щасливе життя, поставити собі ці питання.
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Він також сказав випускникам, що "ми – те, що ми вибираємо", підкресливши той факт, що наші рішення – це те, що веде нас по життю і може мати вирішальне значення, коли ми дійдемо до кінця шляху (або до того моменту, коли ти повинен отримувати задоволення від виходу на пенсію).
Джефф Безос наголошує, що ми – те, що ми вибираємо / Фото Unsplash
Тому, на його думку, не потрібно задовольнятися простим знанням того, що у тебе є певні навички або здібності. Ти повинен використовувати їх правильно, якщо хочеш бути щасливим у довгостроковій перспективі.
Інтелект – це дар, доброта – це вибір. Подарунки – це просто, адже їх дарують. Рішення можуть бути непростими. Ви можете спокусити себе своїми дарами, якщо не будете обережні, а якщо і зробите це, то, ймовірно, це завдасть шкоди вашому вибору,
– підкреслив Безос.
Це означає, що щастя вимірюється не успіхом у бізнесі, а скоріше прийнятими тобою рішеннями, які ти приймаєш на кожному етапі життя. Зрештою, твій банківський рахунок не зробить тебе щасливим. Щастя буде в тому, що ти зробив, у прийнятих тобою рішеннях і в (нематеріальних) речах, які ти зробив пріоритетними.
Мільярдер переконаний, що банківський рахунок не зробить тебе щасливим / Фото Unsplash
Джефф Безос згадав, як представляв проєкт Amazon своєму босові. Він сказав йому, що було б непогано, якби у нього в той час не було доброї роботи, що майже переконало його не приділяти йому належної уваги.
Це було дійсно важке рішення, але врешті-решт я вирішив, що повинен спробувати. Я не думав, що пошкодую про спроби та невдачі. І я підозрював, що мене завжди буде переслідувати рішення не пробувати узагалі. Після тривалих роздумів я вибрав менш безпечний шлях, що продовжити свою пристрасть, і пишаюся своїм вибором,
– наголосив він.
Безос також сказав, що важливо створити для себе відмінну історію, слідувати своїм інстинктам і пристрастям і не дозволяти іншим визначати, що ми можемо або не можемо робити. Це те, що зробить нас по-справжньому щасливими. І з часом ми не будемо шкодувати, що не спробували певні речі через страх або соціальний тиск.
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Дай відповіді на ці 12 запитань Джеффа Безоса, щоб бути щасливим протягом усього життя.
Дай собі відверті відповіді на усі ці запитання / Фото Unsplash
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Джефф Безос визнає, що це не універсальна інструкція з досягнення вічного щастя. Це радше путівник, який може допомогти кожному приймати правильні рішення, які можуть допомогти йому бути щасливим і пишатися своїми власними історіями, навіть якщо вони не закінчаться угодою на суму 200 мільярдів доларів!