12 запитань від Джеффа Безоса, які повинен поставити собі кожен, хто хоче бути щасливим

Джефф Безос – не лише один з найбагатших людей у світі. Він ще й прагне прожити довге та щасливе життя. А для цього мільярдер пропонує поставити собі ці 12 запитань.

Джерело: Princeton University

У 2010 році, у своїй вступній промові у Прінстонському університеті він закликав студентів, які хочуть прожити щасливе життя, поставити собі ці питання.

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Він також сказав випускникам, що "ми – те, що ми вибираємо", підкресливши той факт, що наші рішення – це те, що веде нас по життю і може мати вирішальне значення, коли ми дійдемо до кінця шляху (або до того моменту, коли ти повинен отримувати задоволення від виходу на пенсію).



Джефф Безос наголошує, що ми – те, що ми вибираємо / Фото Unsplash

Тому, на його думку, не потрібно задовольнятися простим знанням того, що у тебе є певні навички або здібності. Ти повинен використовувати їх правильно, якщо хочеш бути щасливим у довгостроковій перспективі.

Інтелект – це дар, доброта – це вибір. Подарунки – це просто, адже їх дарують. Рішення можуть бути непростими. Ви можете спокусити себе своїми дарами, якщо не будете обережні, а якщо і зробите це, то, ймовірно, це завдасть шкоди вашому вибору,

– підкреслив Безос.

Це означає, що щастя вимірюється не успіхом у бізнесі, а скоріше прийнятими тобою рішеннями, які ти приймаєш на кожному етапі життя. Зрештою, твій банківський рахунок не зробить тебе щасливим. Щастя буде в тому, що ти зробив, у прийнятих тобою рішеннях і в (нематеріальних) речах, які ти зробив пріоритетними.



Мільярдер переконаний, що банківський рахунок не зробить тебе щасливим / Фото Unsplash

Джефф Безос згадав, як представляв проєкт Amazon своєму босові. Він сказав йому, що було б непогано, якби у нього в той час не було доброї роботи, що майже переконало його не приділяти йому належної уваги.

Це було дійсно важке рішення, але врешті-решт я вирішив, що повинен спробувати. Я не думав, що пошкодую про спроби та невдачі. І я підозрював, що мене завжди буде переслідувати рішення не пробувати узагалі. Після тривалих роздумів я вибрав менш безпечний шлях, що продовжити свою пристрасть, і пишаюся своїм вибором,

– наголосив він.

Безос також сказав, що важливо створити для себе відмінну історію, слідувати своїм інстинктам і пристрастям і не дозволяти іншим визначати, що ми можемо або не можемо робити. Це те, що зробить нас по-справжньому щасливими. І з часом ми не будемо шкодувати, що не спробували певні речі через страх або соціальний тиск.

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Дай відповіді на ці 12 запитань Джеффа Безоса, щоб бути щасливим протягом усього життя.

Як ти будеш використовувати свої дари? Який вибір ти зробиш? Чи буде інерція твоїм провідником або ти будеш слідувати своїм захопленням? Чи будеш ти дотримуватися догми або будеш оригінальним? Ти б обрав комфортне життя або життя, повне служіння і пригод? Ти дозволиш критиці розтрощити тебе або будеш слідувати своїм переконанням? Чи будеш ти ховатися, коли помиляєшся, або вибачишся? Чи будеш ти захищати своє серце від відмови або будеш діяти, коли закохаєшся? Чи будеш ти обережнішим або будеш трохи авантюрним? Коли буде важко, ти здасися або будеш безжалісним? Ти будеш циніком або будівельником? Чи будеш ти розумним завдяки іншим або будеш добрим?



Дай собі відверті відповіді на усі ці запитання / Фото Unsplash

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Джефф Безос визнає, що це не універсальна інструкція з досягнення вічного щастя. Це радше путівник, який може допомогти кожному приймати правильні рішення, які можуть допомогти йому бути щасливим і пишатися своїми власними історіями, навіть якщо вони не закінчаться угодою на суму 200 мільярдів доларів!