Джефф Безос – не только один из самых богатых людей в мире. Он еще и стремится прожить долгую и счастливую жизнь. А для этого миллиардер предлагает поставить себе эти 12 вопросов.

Источник: Princeton University

В 2010 году, в своей вступительной речи в Принстонском университете он призвал студентов, которые хотят прожить счастливую жизнь, поставить себе эти вопросы.

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Он также сказал выпускникам, "мы – то, что мы выбираем", подчеркнув тот факт, что наши решения – это то, что ведет нас по жизни и может иметь решающее значение, когда мы дойдем до конца пути (или до того момента, когда ты должен получать удовольствие от выхода на пенсию).



Джефф Безос подчеркивает, что мы – то, что мы выбираем / Фото Unsplash

Поэтому, по его мнению, не нужно довольствоваться простым знанием того, что у тебя есть определенные навыки или способности. Ты должен использовать их правильно, если хочешь быть счастливым в долгосрочной перспективе.

Интеллект – это дар, доброта – это выбор. Подарки – это просто, ведь их дарят. Решения могут быть непростыми. Вы можете соблазнить себя своими дарами, если не будете осторожны, а если и сделаете это, то, вероятно, это нанесет вред вашему выбору,

– подчеркнул Безос.

Это означает, что счастье измеряется не успехом в бизнесе, а скорее принятыми тобой решениями, которые ты принимаешь на каждом этапе жизни. В конце концов, твой банковский счет не сделает тебя счастливым. Счастье будет в том, что ты сделал, в принятых тобой решениях и в (нематериальных) вещах, которые ты сделал приоритетными.



Миллиардер убежден, что банковский счет не сделает тебя счастливым / Фото Unsplash

Джефф Безос вспомнил, как представлял проект Amazon своему боссу. Он сказал ему, что было бы неплохо, если бы у него в то время не было хорошей работы, что почти убедило его не уделять ему должного внимания.

Это было действительно трудное решение, но в конце концов я решил, что должен попробовать. Я не думал, что пожалею о попытках и неудачи. И я подозревал, что меня всегда будет преследовать решение не пробовать вообще. После долгих раздумий я выбрал менее безопасный путь, продолжить свою страсть, и горжусь своим выбором,

– подчеркнул он.

Безос также сказал, что важно создать для себя отличную историю, следовать своим инстинктам и страстям и не позволять другим определять, что мы можем или не можем делать. Это то, что сделает нас по-настоящему счастливыми. И со временем мы не будем жалеть, что не попробовали некоторые вещи из-за страха или социального давление.

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Ответь на эти 12 вопросов Джефф Безос, чтобы быть счастливым на всю жизнь.

Как ты будешь использовать свои дары? Какой выбор ты сделаешь? Будет ли инерция твоим проводником или ты будешь следовать своим увлечениям? Будешь ли ты соблюдать догмы или будешь оригинальным? Ты бы выбрал комфортную жизнь или жизнь, полную служения и приключений? Ты позволишь критике сокрушить тебя или будешь следовать своим убеждениям? Будешь ли ты прятаться, когда ошибаешься, или извинишься? Будешь ли ты защищать свое сердце от отказа или будешь действовать, когда влюбишься? Будешь ли ты осторожнее или будешь немного авантюрным? Когда будет трудно, ты сдашься или будешь безжалостным? Ты будешь циником или строителем? Будешь ли ты умным благодаря другим или будешь хорошим?



Дай себе откровенные ответы на все эти вопросы / Фото Unsplash

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