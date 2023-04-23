20 аксесуарів, який повинен мати, носити й берегти кожен чоловік

Аксесуар не слід розглядати як другорядний елемент одягу! У багатьох випадках хороша сумка, ремінь або протисонцеві окуляри можуть стати основою всього образу, особливо якщо обраний аксесуар – виразний.

Тож природно, що для людини, яка прагне почуватися круто і мати чудовий вигляд, придбання якісних аксесуарів має бути одним із пріоритетів.

Звісно, ти дорослішаєш і змінюєш свої смаки, тож змінюється і твій вибір кольорів шкарпеток чи формату годинників. Та на якому б етапі життя ти не був, завжди варто заздалегідь міркувати, як би ти хотів презентувати себе в той чи інший момент або в тій чи іншій ситуації.

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Поміркував? Тепер поглянь нижче та звірся: там мало не вичерпний перелік аксесуарів, які могли спасти тобі на думку – і які дійсно повинен мати кожен чоловік.

Аксесуари, який повинен мати кожен чоловік



А як би ти хотів презентувати себе? / Фото master1305@freepik

Хороший шкіряний ремінь. Є певні типи штанів, які не потребують застібання, щоб мати чудовий вигляд. Але загалом – навіть якщо твої штани ідеально сидять, все одно варто мати й носити ремінь.

Є певні типи штанів, які не потребують застібання, щоб мати чудовий вигляд. Але загалом – навіть якщо твої штани ідеально сидять, все одно варто мати й носити ремінь. Затишні шкарпетки. Хрусткі й барвисті шкарпетки кабельної в'язки стали предметом для демонстрації поза домом. Особливо – з доречними чи абсолютно кумедними написами.

Хрусткі й барвисті шкарпетки кабельної в'язки стали предметом для демонстрації поза домом. Особливо – з доречними чи абсолютно кумедними написами. Спортивні шкарпетки . Надягай їх, коли йдеш до спортзалу, але обирай такі, щоб вони не затьмарювали твою творчу жилку.

. Надягай їх, коли йдеш до спортзалу, але обирай такі, щоб вони не затьмарювали твою творчу жилку. Шкарпетки під костюм. Іноді доводиться відвідувати подію, яка вимагає костюма. А до нього треба відповідні аксесуари, і хороша пара шкарпеток є абсолютно необхідною.

Іноді доводиться відвідувати подію, яка вимагає костюма. А до нього треба відповідні аксесуари, і хороша пара шкарпеток є абсолютно необхідною. Хороші протисонцеві окуляри. Це такі, в яких ти зможеш комфортно займатися активним відпочинком, наприклад, кататися на човні, бути в кемпінгу або рибалити. А також такі, які ти береш на модні заходи, весілля чи у мандрівки.

Це такі, в яких ти зможеш комфортно займатися активним відпочинком, наприклад, кататися на човні, бути в кемпінгу або рибалити. А також такі, які ти береш на модні заходи, весілля чи у мандрівки. Повсякденні протисонцеві окуляри. Це має бути пара не надто коштовна, але стильна.

Це має бути пара не надто коштовна, але стильна. Маска для обличчя. Covid – це ще не "давня історія", ба можуть "надійти" й інші віруси. Ось чому завжди корисно мати під рукою надійну маску для обличчя.

Covid – це ще не "давня історія", ба можуть "надійти" й інші віруси. Ось чому завжди корисно мати під рукою надійну маску для обличчя. Пляшка для напоїв. Раніше вони були лише спортивним аксесуаром, нині ж уже стали символом статусу – бо гідратація є ключовим фактором!

Раніше вони були лише спортивним аксесуаром, нині ж уже стали символом статусу – бо гідратація є ключовим фактором! Ключниця. Сьогодні вона стала предметом вишуканих гардеробів, давно вже не мовиться про чисту функцію.

Сьогодні вона стала предметом вишуканих гардеробів, давно вже не мовиться про чисту функцію. Надійний хронометр. Годинник у цьому списку – річ просто очевидна.



Придбання якісних аксесуарів має бути одним із пріоритетів для чоловіка / Фото freepik