Щоб розбагатіти як Воррен Баффет: ось його 3 найважливіші поради для цього

Воррен Баффет упродовж десятиліть був одним із найбагатших у світі. Тож якщо хтось і знає, що потрібно для досягнення успіху, то це він. І ось Баффет поділився своїми 3 порадами, слідування яким із часом зробили його багатієм.

Це один з найуспішніших бізнесменів в історії. Коли мовиться про інвестування, напевно, мало хто знає більше за нього. Тож і не дивно, що Воррен Баффет ніколи не соромився давати поради та уроки, коли його про це просили.

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Серед усіх цих порад є три, які виділяються. Вони не мають нічого спільного з відпочинком, фізичними вправами або проведенням часу з близькими. Натомість Баффет стверджує: ти не досягнеш успіху, якщо не підійдеш до справи зі знаннями та терпінням.

Три найважливіші поради Воррена Баффета, які варто запам'ятати