Щоб розбагатіти як Воррен Баффет: ось його 3 найважливіші поради для цього
Джерело:GQ
Воррен Баффет упродовж десятиліть був одним із найбагатших у світі. Тож якщо хтось і знає, що потрібно для досягнення успіху, то це він. І ось Баффет поділився своїми 3 порадами, слідування яким із часом зробили його багатієм.
Це один з найуспішніших бізнесменів в історії. Коли мовиться про інвестування, напевно, мало хто знає більше за нього. Тож і не дивно, що Воррен Баффет ніколи не соромився давати поради та уроки, коли його про це просили.
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Серед усіх цих порад є три, які виділяються. Вони не мають нічого спільного з відпочинком, фізичними вправами або проведенням часу з близькими. Натомість Баффет стверджує: ти не досягнеш успіху, якщо не підійдеш до справи зі знаннями та терпінням.
Три найважливіші поради Воррена Баффета, які варто запам'ятати
- Перша: інвестуй на довгострокову перспективу. Кожен, хто хоче успішно інвестувати, повинен знати, що хороші інвестиції потребують часу. Баффет каже, що якщо ти не готовий інвестувати на 10 років, то не варто навіть починати. Чи існують короткострокові варіанти? Так, але вони не гарантують перевагу. Тож назва цієї гри – "Терпіння".
- Друга: не інвестуйте у сфери, з якими не знайомий. Перш ніж вкладати гроші в щось, потрібно знати про це "щось" усе. Інвестувати в незнайомі сфери – це шлях до катастрофи. Спочатку вивчи, а потім вирішуй. Тільки так можна розбагатіти або примножити статки.
- Третя: завжди май під рукою готівку. Попри зростання криптовалют і важливості безготівкових розрахунків, Баффет радить завжди мати готівку під рукою. Вважається, що мільйонери завжди про всяк випадок зберігають 25% своїх статків у готівці або еквівалентах – до прикладу, в казначейських векселях, які можна легко погасити.