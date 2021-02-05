3 речі з повсякдення, які революційно змінилися, а ніхто й не помітив

Здається, ще вчора ми святкували початок XXI століття, аж раптом – вже 2021. Події фільму "Назад у майбутнє – 2" розгортаються у 2015, "Божевільного Макса" – у 2021, а Термінатор прибуває вбити Джона Коннора з 2029.

Джерело: 24 канал

Чи в такому світі ми живемо, який передбачали фантасти? Ніби й ні, але – неймовірні технології з року в рік усе глибше проникають в наше життя. Сьогодні Men 24 згадає про трійку таких.

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Хмари

Чи пам'ятаєш ти часи, коли пам'яті на телефонах та комп'ютерах завжди не вистачало? А багато людей це більш ніж добре пам'ятають – не минуло ж ще й 20 років.

Сьогоднішньому ж інтернет-користувачеві вже нема за що переживати – місця на фотографії, фільми та інший контент вистачить. Якщо навіть не на гаджеті, то – у хмарі.

Епоха цінних великих жорстких дисків минула – десь поруч з епохою MP3. Нині весь контент зберігають у хмарі. Хмарних сервісів причому дуже й дуже багато – і безкоштовних, і платних.



Хмарних сервісів нині безліч, і вони стали непорушним елементом повсякдення / Фото pinterest

І прохання "скинути на флешку" змушує замислитися, де ця дивна людина провела останні 10 років… Хіба не так? А ти знаєш, де лежить твоя колись улюблена флешка?

Доставка

Раніше шопінг був виснажливим. Треба було їхати в магазин, там – шукати потрібне, стояти в чергах, відбиватися від настирливих консультантів. Коротко кажучи, переживати всілякі незручності.

Ні, звісно, сьогодні так також роблять. Але далеко не всі – адже квест, до якого навіть підключали родичів і знайомих, став куди простішим. Немає жодної проблеми, щоб купити рояль у Сіднеї з доставкою в Жидачів.

Тепер у 3 – 4 клаци можна отримати чи не всі необхідні речі, викликати таксі, замовити прибирання будинку, найняти аніматора на день народження дитини або надіслати квіти дівчині.



Сьогодні немає проблеми, аби купити будь-що та будь-де дистанційно / Фото pinterest

Інтернет речей

Поява технології інтернету речей і розумного будинку надзвичайно полегшує сучасне життя. Тепер можна запрограмувати режим прання на пральній машині, перевірити наявність продуктів у холодильнику або включити пилотяг.

Даруй, ти кажеш, що це можна було зробити й раніше? Ну, ясна річ. Але ж не дистанційно! Бо тепер – навіть якщо ти за тисячі кілометрів від свого пилотяга – можеш його увімкнути через додаток на смартфоні.

Технологія розвивається. Процесори невдовзі будуть у всіх побутових предметах – аж до лампочок. А, можливо, навіть у шкарпетках – і тоді дотиком до смартфона можна буде знайти пару до загубленого…



І якось так непомітно ми припинили жити у звичайному будинку, а переїхали у розумний / Фото pinterest

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