Немає жодного чоловіка, в чиєму гардеробі не знайшлося б місця бодай для однієї пари джинсів. Це настільки універсальний елемент гардеробу, який можна носити як на повсякдень, так і на більш-менш офіційні заходи. Але чи задумувався ти, для чого придумали цю маленьку кишеньку на твоїх улюблених джинсах. Спойлер: не для AirPods. Men 24 розкриває секрет.

Джерело: Men 24

Незалежно від бренду, джинси майже завжди мають маленьку кишеню всередині кишені. З'явилася вона у джинсах Levi's 501 XX у 1873 році.

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Маленька кишеня не для монет

Багато хто вважає, що ця міні-кишеня призначена для дріб'язку (зауважимо, що ним можна назвати й 20-гривневі монети). Але якщо ти використовуватимеш її для зберігання монет, то скоро зрозумієш, що діставати їх буде не надто просто. Кишеня ж створена для іншого.



Раніше у цій кишені носили запальнички Zippo / Фото Zippo

Інші люди назвали міні-кишеню "кишенею для квитків" через те, що квитки на концерт або фільм повністю поміщалися в неї. Але це було раніше. Зараз квиточок в кіно у цю кишеню непросто буде запхати. Та й чи потрібно це робити, якщо можна придбати його онлайн? А ще багато людей носили у ній легендарну запальничку Zippo.

Кишеня для годинника

Насправді ж, міні-кишеня з самого початку була "кишенею для годинника". Вона призначалася для зберігання кишенькових годинників ковбоя або робітника.



Насправді цю кишеню придумали для годинника / Фото Watchisthis

Тож, якщо у тебе вдома є старенький дідовий годинник, то ти можеш спробувати засунути його до цієї кишені. І яким же буде твій подив, що він у ній "почуватиметься" максимально органічно.

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Кишеня для навушників

Роки минають. Кишенькові годинники вже давно ніхто не носить. Але кишеньку з джинсів не прибирають. І правильно роблять. Адже більшість власників безпровідних навушників Apple AirPods кладуть їх саме у цю міні-кишеню. Там вони виглядають максимально органічно.



Тепер у цій кишені носять Apple AirPods / Фото Phonearena

А тепер зізнавайся, а що ти носиш у своїй маленькій кишені джинсів? Ми от пішли витрушувати з неї монети в скарбничку.

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