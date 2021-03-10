Обережно, підвищений травматизм: учені назвали найнебезпечнішу для чоловіка секс-позу

Ми не стомлюємося нагадувати тобі про те, що секс – надзвичайно приємне заняття. Але варто пам'ятати й про те, що він, як і будь-яка інша фізична активність, може бути травматичним. Власне, цього разу Men 24 розповість тобі, яка секс-поза може стати причиною підвищеного травматизму для чоловіків.

Якщо тобі завжди здавалося, що найбільше шансів травмуватися під час сексу, використовуючи позицію вершниця, то це не зовсім так. Світло на статистику пролили науковці, які провели дослідження. Вони й виявили, яка секс-поза може стати причиною перелому статевого члена.

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Співробітники Державного університету Ріо-де-Жанейро вирішили дізнатися, яка секс-поза найнебезпечніша для чоловіків. Вони провели дослідження та виявили, що нею є одна з улюблених позицій сильної половини людства. Випадковість? Не думаємо.

Експерти вивчали та проаналізували взаємозв'язок між сексуальною позицією та серйозністю перелому статевого члена. Згідно з дослідженням, саме doggy-style – найбільш небезпечна поза. Учені зауважили, що 41% звернень у лікарню з травмами пеніса пов'язаний саме з цією позицією.



Doggy-style вважається найбільш небезпечною секс-позою / Фото Ella Byworth

Якщо ти очікував на 2 позиції побачити позу "вершниця", то вона посіла лише 3 місце з 10% звернень до фахівців. А от "срібло" антирейтингу посіла місіонерська позиція з 25,5% звернень.

Тож, якщо ти наступного разу вагатимешся між вибором позиції, слід пам'ятати, що деякі з них можуть стати причиною підвищеного травматизму. У позиції doggy-style та місіонерській саме ти керуєш процесом, тому потрібно бути обережнішим. Інакше є шанси, що ти доповниш статистику науковців з Бразилії.

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