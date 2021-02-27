Якщо тобі здавалося, що про секс на одну ніч думають лише чоловіки, то ми змушені тебе засмутити. Панянки теж не проти інтимних зустрічей без зобов'язань. Тож науковці вирішили дізнатися, чого саме вони хочуть від таких інтимних рандеву.

Науковці з програми Clue Research, присвяченої жіночій фертильності, вирішили детальніше вивчити питання сексу на одну ніч з позиції представниць прекрасної половини людства. Розповідаємо, що ж вони шукають під час інтимних зустрічей без зобов'язань.

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Почнемо з бази. Дослідження показало, що є багато жінок, яких цікавить секс на одну ніч. Науковці опитали 68 тисяч гетеросексуальних жінок, а також з'ясували, чого вони хочуть від "того, що їм потрібно на один вечір". Вивчаючи їхні відповіді, дослідники виявили кілька надійних індикаторів, які можуть допомогти чоловікам, які віддають перевагу таким зустрічам.

Позбудься зайвого. Опитування показало, що жінки віддають перевагу коротким інтимним стрижкам, а також поголеним грудям. Якщо тобі лінь, то не дивуйся, що секс з тобою може їй не сподобатися. Ба більше: є всі шанси, що до нього справа просто не дійде.

Будь вищим. Це не означає, що потрібно носити обцаси. Просто представницям прекрасної статі шалено подобаються високі чоловіки. Випрями нарешті спину, підійми трохи свою голову. Цього буде достатньо, щоб стати візуально вищим.

Уникай надто розумних розмов. Ти ж не хочеш стомити її перед заняттям сексом. Не варто перетворювати інтимну зустріч на опитування або іспит. Краще зосередься на задоволенні, яке ви повинні отримувати удвох.



Зосередь свою увагу на задоволенні, а також уникай надто розумних розмов / Фото Unsplash

Такі опитування дозволяють нам, чоловікам, зробити усе можливе для того, щоб секс став ще кращим. Не виключено, що зустріч на одну ніч може перерости у щось більше. Тож не варто засмучувати свою майбутню потенційну кохану.

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