Твоя ніч буде спекотною: 5 жіночих ерогенних зон, які потребують твоєї уваги

Кожен без винятку чоловік хоче дарувати своїй партнерці задоволення під час сексу. Тож не дивно, що темі ерогенних зон присвячено безліч досліджень та опитувань. Одне з них проливає світло на 5 ділянок тіла твоєї партнерки, які однозначно не варто оминати своєю увагою.

Важко уявити ідеальну прелюдію без маніпуляцій з ерогенними зонами. Тож потрібно присвятити їхньому вивченню усю свою увагу. Звичайно ж, кожна жінка – індивідуальність. Але є між представницями прекрасної половини людства й дещо спільне. І цим "спільним" можна вважати 5 базових ерогенних зон на жіночому тілі.

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Якщо ти не хочеш нагадувати крота, який навпомацки намагається "промацати ґрунт", то тоді однозначно слід читати далі. В опитуванні Skyn Condoms взяли участь 2 302 жінки. Їх опитували про ерогенні зони, яких однозначно слід торкатися чоловікові, щоб дарувати задоволення.

Яких частин жінки слід обов'язково торкатися

Ти, звичайно ж, можеш закидати нас гнилими помідорами, адже деякі варіанти аж надто очевидні. Але ми б не поспішали робити висновків. Повторення уже відомої нам інформації – ключ до успіху. Тож освіжити свої знання, пов'язані з інтимним життям – справа не лише необхідна, а й дуже корисна.

У результаті опитування можна було б виокремити не один десяток ерогенних зон. Але в нашому випадку виділили 5 найважливіших. Їм слід приділити максимум уваги, якщо ти хочеш подарувати неабияке задоволення партнерці не лише до, під час, а й після сексу.

Беззаперечний лідер – 35% голосів – соски та груди. Надто просто, чи не так? Але чи правильно ти поводишся з цими надзвичайно ніжними частинами тіла своєї партнерки? Не потрібно викручувати соски, а також надто сильно м'яти груди. Віддай перевагу ніжним дотикам, а також поцілункам. Повір, їй це сподобається значно більше.



Першу позицію в опитуванні посіли груди та соски / Фото Unsplash

Недалеко від грудей – як у прямому, так і в переносному значенні – втекла шия. Їй віддали свій голос 28% опитаних жінок. Тож можеш озброїтися пір'їною, щоб довести її до божественного задоволення, пестячи шию.

Третє місце за частиною тіла, яку ми обожнюємо не менше, ніж груди. І мовиться, звичайно ж, про сідниці. За них проголосували 15% респонденток. Що стосується сідниць, то їх можна як погладжувати, так і міцно стискати у своїй руці. Якщо твоя партнерка прихильниця гострих відчуттів, то можна навіть використати практики з БДСМ. Це дозволить додати пікантності у ваше інтимне життя.

Якщо ти обожнюєш милуватися спиною своєї коханої, то можеш використовувати і її. Наприклад, ніжні погладжування або поцілунки теж можуть подарувати збудження партнерці. Але варто розуміти, що цій ерогенній зоні віддали перевагу 6% опитаних жінок. Тож цілком і повністю покладатися на неї не варто.

Не в кращій ситуації живіт. Ти, звичайно ж, можеш обожнювати дмухати в її пупок або цілувати животик. Але це не гарантія того, що вона отримуватиме казкове задоволення. Про це свідчить 4% голосів. Втім, і відкидати цей пункт ми теж не рекомендували б. Натомість краще додати його до інших ерогенних зон зі списку.



Ти можеш сміливо цілувати або погладжувати живіт своєї коханої / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння ці ерогенні зони, щоб твоя партнерка отримувала шалене задоволення. Погладжуй її, цілуй і песть. Насолоджуйся кожним сантиметром її тіла. Це дозволить зробити ваше інтимне життя ще кращим.