Ти коли-небудь зауважував, що почуваєшся максимально добре після хорошого сексу? Звичайно ж, це максимально приємне відчуття. Але чи замислювався ти, чому почуваєшся щасливим після заняття коханням? Учені уже мають відповідь на це питання.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Особистість і соціальна психологія", учені виявили, чому після сексу ми почуваємося щасливими. Звичайно ж, сам по собі секс – відмінне заняття. Але на наш стан впливає також і емоційне зближення з людиною, яка поруч.

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Для цього спостереження учені опитали 335 випадкових людей, які перебували у стосунках. Їх цікавила сексуальна активність респондентів, задоволеність життям, а також "частота лагідних дотиків". Під останнім мається на увазі, наскільки часто партнери цілувалися, обіймалися тощо.

Секс дарує відчуття щастя

Виявилося, люди, які часто займалися сексом і мали високу "частоту ніжних дотиків", повідомляли, що почуваються щасливішими. Тож тісний фізичний контакт у парі з романтичним проведенням часу до, під час і після дозволяє нам отримувати яскравішу палітру емоцій.

Однак, трохи вивчивши дані, дослідники дійшли висновку, що людей більшою мірою щасливими робили саме дотики, а не регулярний секс. Тож висновок напрошується сам собою: секретний інгредієнт відчуття щастя після сексу – лагідні дотики й обійми.



Обійми й поцілунки після сексу роблять нас щасливішими / Фото Unsplash

Секс здається корисним не лише через його фізіологічні й гедоністичні ефекти. Але й тому, що він сприяє сильнішому та позитивнішому зв'язку з партнером,

– наголошує дослідник Анік Деброт.

Він припускає, що сам секс змушує тебе почуватися приголомшливо. Але саме романтичні обійми стають вишенькою на торті.

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Тож ми пропонуємо поєднувати приємне з корисним. Займайся сексом, а також не забувай про поцілунки й обійми. Ти ж пам'ятаєш, що вони не лише дозволяють почуватися щасливішими, а й можуть стати відмінною прелюдією.