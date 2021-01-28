Незабутнє тренування у ліжку: 5 секс-поз, які можуть замінити заняття спортом

Ми не стомлюємося нагадувати тобі про те, що секс – не лише приємне, а й надзвичайно корисне заняття. І якщо тобі страшенно лінь займатися спортом, ти можеш цілком і повністю віддатися сексу зі своєю коханою. Він не лише позитивно вплине на ваші стосунки, а й допоможе спалювати калорії.
Джерело: Durex
До твоєї уваги 5 секс-поз, які можуть замінити тренування у залі. Вони не лише подарують задоволення, а й спалять калорії. Казкове комбо!
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Якщо ходити до тренажерного залу або ж виконувати вправи вдома – не твоє, то можна зосередити свою увагу на занятті сексом. Цей приємний процес не лише зблизить тебе з коханою, а й дозволить вам удвох підтримувати свої тіла в ідеальній формі!
Попри те, що її вважають однією з найбільш пасивних позицій, місіонерська поза все ж може забезпечити вам обом непогане тренування. З її допомогою пропрацьовуються м'язи кора та сідниць. Наприклад, чим сильніше напружує свої сідниці твоя партнерка, тим краще вона їх прокачує. Ти у цій позиції теж не відпочиваєш. У напрузі будуть і руки, і ноги. Ми вже мовчимо про прес!
Місіонерська поза дозволяє прокачати м'язи кора та сідниць, а також ніг і рук / Фото adobestock
Ця поза ідеально підходить для прокачування нижньої частини живота та м'язів тазу. Твоя партнерка гарцюватиме на тобі, що дозволить їй також попрацювати над своїми сідницями. Ти ж можеш у цій позиції припіднятися на лікті, щоб під час заняття сексом підтримувати у напрузі м'язи преса. А ще твоя кохана може непогано прокачати ноги, якщо буде буквально виконувати присідання на тобі. Головне – контролювати амплітуду, щоб отримати ще більше задоволення.
Цю позицію складно назвати простою, але вона того однозначно варта. Ви удвох не матимете можливості розслабитися, адже ваші тіла весь час будуть у напрузі. Твоя задача – не лише вдало прилаштуватися ззаду або спереду, а й підтримувати свою партнерку. Їй же знадобиться дотримуватися балансу, щоб у пориві пристрасті ви, до прикладу, не зірвати умивальник у ванній.
Поза стоячи вимагає непоганої фізичної підготовки / Фото Alamy
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Ця позиція дозволить по-новому глянути на інтимне життя. Але відразу ж зауважимо, що для твоєї коханої вона буде надзвичайно непростою. Під час її виконання у неї будуть напружені руки та ноги, а також прес і сідниці. Тож приділяти їй буде достатньо кілька хвилин, щоб урізноманітнити ваші сексуальні ігри.
Ти не повіриш, але твоя кохана може виконувати випади і під час сексу, а не лише у залі. Для цього їй потрібно сісти зверху на тебе, поставивши одну ногу перед собою, а іншу витягнути позаду себе. Така вправа дозволить їй пропрацювати квадрицепси, підколінні сухожилля, а також сідниці. Ти ж можеш неабияк прокачати прес, якщо будеш виконувати під час заняття сексом легкі скручування. Але будь обережним, щоб не влетіти у пориві пристрасті обличчям у її коліно.
Позу випади можна вважати однією з варіацій вершниці / Фото Alarmy
Кохайтеся, бо ви цього варті. Тим паче, що це надзвичайно приємне заняття може цілком і повністю замінити вам візити до тренажерного залу.
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