Йога може бути відмінним способом поліпшити твою гнучкість, збільшити м'язову масу та зміцнити здоров'я серцево-судинної системи. Незалежно від того, новачок ти в йозі або експерт, ти, ймовірно, вже освоїв кілька позицій йоги й, можливо, навіть маєш улюблену. А як щодо використання поз йоги під час сексу?

Джерело: Durex

Ми знаємо щонайменше 7 поз йоги, які можна сміливо використати під час сексу!

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Можливо, ти не врахував той факт, що більшість з цих положень можна досить легко використовувати в спальні. У йоги та сексу багато спільного. Ти можеш виявити, що деякі з твоїх поз для йоги потрібно лише трохи змінити, щоб перетворити їх на захоплюючі пози для сексу.

10 поз йоги, які можна використати під час сексу

1. Поза кішки

Для пози кішки твоїй партнерці потрібно стати на коліна, спершись руками. Їй слід вигнути спину до стелі, залишивши голову обличчям вниз.

Позиція легко адаптується для сексу. В цілому, це класична doggy-style, але з родзинкою. Вигин спини дарує нові відчуття та дозволяє отримати цілий спектр приємних емоцій. Ця позиція ідеально підходить як для вагінального, так і анального сексу.

2. Поза корови

Поза корови дещо нагадує котячу, але в ній спину потрібно вигнути до підлоги. А голова при цьому повинна бути спрямована вперед. Оце вже більш природній варіант doggy-style. Проте, положення спини вниз дозволяє твоїй партнерці отримати дещо інші відчуття, якщо порівнювати цю позицію з класичною "по-собачому".

3. Собака вниз

Ця позиція як в йозі, так і в сексі виглядає ідентично. Щоб домогтися правильного руху собаки вниз, з положення стоячи слід покласти руки на підлогу, випрямити їх. Потім партнерці слід спробувати підняти сідниці якомога вище. Таким чином вона збоку нагадуватиме перевернуту літеру V.

Як правило для цієї позиції слід розставити ноги на ширині плечей. Твоя ж задача – зручно вмоститися ззаду. Але варто пам'ятати, що ця поза фізично не надто проста, тож її можна використовувати для урізноманітнення, але не для того, щоб провести в ній цілу ніч.

4. Мостик

Твоїй партнерці потрібно лягти на спину, зігнути ноги в колінах і поставити ступні на підлогу. Руки варто сперти об підлогу, щоб підняти сідниці. Поза мостик легко адаптується для сексу. Ти можеш спробувати підібратися до партнерки сидячи знизу, до прикладу.

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5. Гірлянда

Це класична поза йоги. Твоїй коханій потрібно буде сісти навпочіпки, поставивши ноги близько одну до одної. Стегна слід розвести, а між них покласти руки так, наче вона готова привітатися з тобою.

Для сексу у цій позиції потрібно переконатися, що ви удвох стоїте на твердій поверхні. Ти можеш спокійно примоститися ззаду, притримуючи свою кохану руками, щоб їй легше було дотримуватися балансу.

6. Поза великого пальця ноги

Твоїй партнерці потрібно буде встати прямо, а потім нахилитися та взятися за великі пальці ніг. Ноги при цьому потрібно тримати прямими. Вона відмінно підходить для розвитку гнучкості та циркуляції крові, а також дозволяє займатися як вагінальним, так й анальним сексом.

7. Поза лука

Це вже завдання з зірочкою. Але за бажання можна його виконати без зайвих страждань. Коханій потрібно лягти на живіт, поклавши тильну сторону рук на підлогу збоку. Потім їй слід зігнути ноги в колінах і направити ступні до стелі. Руками потрібно обхопити ноги, а голову – підняти вверх. Тіло нагадуватиме натягнутий лук.

Тобі ж потрібно пролізти між ніг партнерки та увійти в неї. Також можеш використати цю позицію для кунілінгусу. Напруга в її тілі та задоволення, яке ти подаруєш під час орального сексу, дозволять їй буквально "проїхатися на американських гірках".

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Пропонуємо тобі підкинути своїй коханій ідею з використання поз для йоги під час сексу. Гарантуємо, що вона буде у захваті. Адже одночасно можна буде поєднати два надзвичайно приємні та корисні заняття. Ба більше: усі ми знаємо, що йога допомагає тримати у тонусі м'язи!