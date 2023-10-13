Самозакоханість – їхнє все: 5 знаків Зодіаку, які виділяються неабияким нарцисизмом

Нарциси можуть здаватися чарівними та теплими. Але всередині вони насправді дуже холодні, відсторонені, їм бракує співчуття та емпатії. А все тому, що вони зациклені винятково на собі.

Деякі нарциси повністю усвідомлюють свій нарцисизм і нічого з ним не роблять, тому що не вважають свої якості поганими. І це знову ж таки одна з головних ознак нарцисичної натури.

Варте уваги Для яскравих вечорів: смачний коктейль, яким захочеться вразити друзів

Якщо ти хочеш знати про це заздалегідь, перш ніж розмовляти з нарцисом, ми підготували для тебе невелику інструкцію. Ось п'ять знаків Зодіаку, які мають схильність до нарцисизму.

Телець

Тельці схильні вважати, що вони найкращі і заслуговують на все краще, ніж більшість людей. Вони вважають, що все, що вони роблять, – для їхнього ж блага, і воно того варте, тому що вони відчувають, що гідні всього найкращого.

Тельцям не вистачає емпатії, вони не люблять ставити себе на місце інших і думати. Тельці і нарциси також схильні бути забіяками, які завжди хочуть, щоб все було по-їхньому. Вони маніпулятори, можуть бути поверхневими і матеріалістичними.

Леви

Леви хочуть бути в центрі уваги. Вони відомі своєю егоцентричністю і завжди думають тільки про себе. Вони природжені лідери, які можуть зачарувати кімнату, повну людей, і вони усвідомлюють цю якість. Це робить їх нарцисами, оскільки вони завжди намагатимуться показати тобі, що вони кращі за тебе у всіх планах. Надмірна самовпевненість – це термін, який справедливо визначає їх.

Скорпіон

Скорпіон може бути по-справжньому самозакоханим, якщо його нещодавно образили або зрадили. Це робить їх дуже мстивими за своєю природою, і з цим може бути трохи складно впоратися. Але якщо у них все добре, вони не такі самозакохані. Якщо ти зв'яжешся зі Скорпіоном, це може обернутися для тебе неприємностями.

Вони дуже холодні, розважливі та жорстокі. Здається, вони не бачать, наскільки неправильно використовувати інших, щоб отримати те, що вони хочуть. У них є талант повністю відгороджуватися від людей.

Водолій

Якщо ти звинуватиш Водолія в нарцисизмі, він ніколи не погодиться з цим. Замість цього він скаже, що він просто незалежний. Ну, вони можуть бути незалежними до такої міри, що не думають ні про що, крім власних потреб і бажань.

Вони дуже цілеспрямовані, щоб досягти мети, вони використовують людей. Вони також люблять увагу, і заради цього можуть піти на все. Якщо твій друг-Водолій багато займається благодійністю, то знай, що це лише спосіб привернути до себе увагу і отримати послідовників. Вони хочуть надихати, тому що люблять таку увагу.



Водолії не визнають, що є самозакоханими / Фото lookstudio

Овен

Овни більше неуважні, ніж самозакохані. Вони не завжди думають про інших і не беруть їх до уваги, навіть якщо це кохана людина. Цей знак Зодіаку робить те, що хоче, і якщо це приносить користь іншим, то це круто, а якщо ні, то їх це не хвилює.

Читай також 5 вкрай непростих знаків Зодіаку, з якими здатний ладнати далеко не кожен

Наголошуємо, що це не означає, що всі представники цих знаків Зодіаку – нарциси. Просто так повелося, що самозакоханих людей серед цих знаків Зодіаку більше.