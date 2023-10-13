Некоторые нарциссы полностью осознают свой нарциссизм и ничего с ним не делают, потому что не считают свои качества плохими. И это опять же один из главных признаков нарциссической натуры.

Стоит внимания Для ярких вечеров: вкусный коктейль, которым захочется поразить друзей

Если ты хочешь знать об этом заранее, прежде чем разговаривать с нарциссом, мы подготовили тебе небольшую инструкцию. Вот пять знаков Зодиака, имеющих склонность к нарциссизму.

Телец

Тельцы склонны считать, что они самые лучшие и заслуживают все лучшее, чем большинство людей. Они считают, что все, что они делают, – для их же блага, и оно того стоит, потому что они чувствуют, что достойны всего лучшего.

Тельцам не хватает эмпатии, они не любят ставить себя на место других и думать. Тельцы и нарциссы также склонны быть драчунами, которые всегда хотят, чтобы все было по-ихнему. Они манипуляторы могут быть поверхностными и материалистическими.

Львы

Львы хотят быть в центре внимания. Они известны своей эгоцентричностью и всегда думают только о себе. Они прирожденные лидеры, которые могут очаровать комнату, полную людей, и осознают это качество. Это делает их нарциссами, поскольку они всегда будут стараться показать тебе, что они лучше тебя во всех планах. Чрезмерная самоуверенность – это термин, справедливо определяющий их.

Скорпион

Скорпион может быть по-настоящему самовлюбленным, если его недавно обидели или предали. Это делает их очень мстительными по своей природе, и с этим может быть немного сложно справиться. Но если у них все хорошо, они не так влюблены. Если ты свяжешься со Скорпионом, это может обернуться для тебя неприятностями.

Они очень холодные, рассудительные и жестокие. Кажется, они не видят, как неправильно использовать других, чтобы получить то, что они хотят. У них есть талант полностью отгораживаться от людей.

Водолей

Если ты обвинишь Водолея в нарциссизме, он никогда не согласится с этим. Вместо этого он скажет, что он просто независим. Ну, они могут быть независимы до такой степени, что не думают ни о чем, кроме собственных потребностей и желаний.

Они очень целенаправленны, чтобы добиться цели, они используют людей. Они тоже любят внимание, и ради этого могут пойти на все. Если твой друг-Водолей много занимается благотворительностью, то знай, что это лишь способ привлечь к себе внимание и получить последователей. Они хотят вдохновлять, потому что любят такое внимание.



Водолеи не признают, что являются влюбленными / Фото lookstudio

Овен

Овны больше невнимательны, чем самовлюбленные. Они не всегда думают о других и не принимают их во внимание, даже если это любимый человек. Этот знак Зодиака делает то, что хочет, и если это приносит пользу другим, это круто, а если нет, то их это не волнует.

Читай также 5 крайне непростых знаков Зодиака, с которыми способен ладить далеко не каждый

Отмечаем, что это не значит, что все представители этих знаков Зодиака – нарциссы. Просто так повелось, что самовлюбленных людей среди этих знаков Зодиака больше.