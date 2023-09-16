Романтика – не про ці 5 знаків Зодіаку

Романтика не для всіх. Для деяких людей писати листи, дарувати квіти, триматися за руки, записувати музику, вечеряти при свічках тощо може бути романтично, але не для всіх.

Є так багато людей, які втікають від цієї ідеї. Вони вважають її зайвою, брудною або дешевою або зовсім незручно. Якщо йти за ознаками Зодіаку, то ось 5 таких, які взагалі неромантичні. Чи є серед переліку твоя партнерка?

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1. Козоріг

Козероги практичні і цілеспрямовані люди. Вони глибоко віддані та відповідальні партнери, і їх практичний характер іноді може затьмарити їхню схильність до романтичних жестів. Цей знак Зодіаку, швидше за все, виражає свою любов діями та довгостроковими зобов'язаннями, а не великими романтичними жестами.

2. Водолій

Водолії відомі своєю незалежністю і нестандартним мисленням. Зазвичай вони надають пріоритет інтелектуальним зв'язкам, а не проявам прихильності та романтики. Вони можуть бути глибоко турботливими та відданими у стосунках, але не завжди погоджуються з очікуваннями суспільства щодо романтики.

3. Діва

Діви люблять деталі та практичні особистості. Вони виявляють любов через послуги та увагу до деталей, а не через екстравагантні романтичні жести. Їх аналітичний характер може призвести до того, що вони будуть менш експресивними у звичайних романтичних образах.

4. Скорпіон

Скорпіони пристрасні та інтенсивні, але коли справа доходить до кохання, вони іноді можуть бути більше зосереджені на глибокому емоційному зв'язку та інтенсивності, а не на традиційних романтичних жестах.



Скорпіони зосереджені на глибокому емоційному зв'язку / Фото lookstudio

5. Стрілець

Стрільці схильні до пригод і мають вільний дух. Хоча вони можуть бути люблячими та відданими партнерами, іноді вони можуть надавати більше значення незалежності, ніж цим традиційним романтичним жестам. Їхнє уявлення про романтику може бути більше про спонтанні пригоди, ніж про вечері при свічках.

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Але все те, що ми розповіли вище, не означає, що ці знаки Зодіаку геть зовсім позбавлені романтичних відчуттів. Просто у них вони не домінують.