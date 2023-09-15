Покроковим рецептом коктейлю Round 1 ділиться Men 24 спільно з Nemiroff. Завдяки йому кожен має можливість спробувати себе у ролі БарMENа!
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Як приготувати коктейль
Для цього знадобиться усього кілька інгредієнтів. Основним алкоголем у цьому коктейлі стала преміальна горілка Nemiroff De Luxe. Доповнює напій лікер Bitter, червоний вермут, а також вишневий лікер.
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe – 50 мілілітрів;
- Bitter Лікер – 20 мілілітрів;
- Червоний вермут – 20 мілілітрів;
- Вишневий лікер – 15 мілілітрів.
Як приготувати коктейль Round 1: дивися відео
Приготування коктейлю:
- Наповнити келих для змішування льодом.
- Додати 50 мілілітрів Nemiroff De Luxe для тонкого та вишуканого смаку.
- А також 20 мілілітрів Bitter лікеру для глибини та гіркого шарму, 20 мілілітрів червоного вермуту для вишуканості та аромату.
- Завершити варто 15 мілілітрами вишневого лікеру для ніжного солодкого післясмаку.
- Добре перемішати та перелити за допомогою стрейнера в келих з глибою льоду.
- Нехай смакує!
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Цей алкогольний коктейль однозначно може стати відмінним компаньйоном для яскравого та цікавого вечора. А легкість приготування дозволяє кожному спробувати себе у ролі БарMENа.