Покроковим рецептом коктейлю Round 1 ділиться Men 24 спільно з Nemiroff. Завдяки йому кожен має можливість спробувати себе у ролі БарMENа!

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Це цікаво! За цим посиланням – варіант фудпейрингу. Варто спробувати карпаччо з яловичини, якому до пари можна подати коктейль Round 1.

Як приготувати коктейль

Для цього знадобиться усього кілька інгредієнтів. Основним алкоголем у цьому коктейлі стала преміальна горілка Nemiroff De Luxe. Доповнює напій лікер Bitter, червоний вермут, а також вишневий лікер.

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe – 50 мілілітрів;

Bitter Лікер – 20 мілілітрів;

Червоний вермут – 20 мілілітрів;

Вишневий лікер – 15 мілілітрів.

Як приготувати коктейль Round 1: дивися відео

Приготування коктейлю:

Наповнити келих для змішування льодом.

Додати 50 мілілітрів Nemiroff De Luxe для тонкого та вишуканого смаку.

А також 20 мілілітрів Bitter лікеру для глибини та гіркого шарму, 20 мілілітрів червоного вермуту для вишуканості та аромату.

Завершити варто 15 мілілітрами вишневого лікеру для ніжного солодкого післясмаку.

Добре перемішати та перелити за допомогою стрейнера в келих з глибою льоду.

Нехай смакує!

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Цей алкогольний коктейль однозначно може стати відмінним компаньйоном для яскравого та цікавого вечора. А легкість приготування дозволяє кожному спробувати себе у ролі БарMENа.