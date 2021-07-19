Не такі вже й корисні: 6 здорових звичок, які можуть мати зворотний ефект

У гонитві за здоровим способом життя та правильним харчуванням ми послуговуємося багатьма порадами. Однак виявляється, не всі так звані корисні звичні є справді корисними.

Деякі з них можуть мати зворотну дію та навіть зашкодити здоров’ю. Експерти медичного порталу WebMD назвали 6 звичок, які звично вважають здоровими, але насправді вони можуть мати побічні ефекти.

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Дієтична газована вода

Такі напої містять штучні підсолоджувачі, які здатні викликати певні проблеми. Деякі дослідження показали, що вживаючи такі напої, люди більше їли, особливо їм смакували калорійні продукти. Крім того, у них зазвичай був вищий індекс маси.

Чиста вода – безумовно найкращий вибір тих, хто дбає про своє здоров’я. А додати їй смаку та аромату можна за допомогою малини, м’яти чи лимона.

Не вживати вуглеводи

Вуглеводи заряджають наш організм енергію і служать паливом для м’язів та мозку. Тому повна відмова від них, як і у випадку з кето-дієтою, може виявитися не дуже хорошою ідеєю. Краще дотримуватися певних правил, наприклад, коли ти активний, то вживати більше вуглеводів, коли ні – зменшити їх кількість у своєму раціоні.



Продукти з високим вмістом вуглеводів / Фото unsplash

Очищення соками або детокс

Вважається, що це дієвий спосіб втратити зайву вагу. Однак насправді організм втрачає здебільшого лише воду. Ба більше, детокс позбавляє тебе життєво важливих поживних речовин, таких як білки і жири. Організм чудово очищає себе сам завдяки ниркам, печінці та легеням. Тому краще підтримувати здоров’я цих органів, споживаючи їжу, яка містить багато вітамінів та мінералів.

Покладатися на харчові добавки

Щоб правильно функціонувати, нашому організму потрібно багато різних вітамінів, мінералів та мікроелементів. Однак це зовсім не означає, що їх усіх здатні замінити харчові добавки. Деякі з них, такі як кальцій, можуть допомогти поповнити необхідні запаси, але повноцінного харчування вони не замінять. Організм краще засвоює поживні речовини, якщо отримуєте їх з їжею.

Відсипатися у вихідні

Довший сон у вихідні зовсім не компенсує відсутність повноцінного відпочинку в будні дні. Це може порушити роботу твого біологічного годинника і викликати слабкість. Крім того, у тебе можуть виникнути проблеми з концентрацією уваги або реакцією.

Кращий спосіб повернутися у нормальний ритм — раніше лягати спати і кожен день прокидатися приблизно в один і той же час.

Пити червоне вино

Улюблене багатьма червоне вино містить поліфеноли – антиоксиданти, які вважають корисними для серця. Водночас жодне дослідження насправді не показало будь-якої певної користі для здоров’я від вживання цього напою. Звичайно, можна насолоджуватися червоним вином у помірних кількостях: 1 келих на день для жінок і 2 – для чоловіків, та пити його лише тому, що воно нібито коричне, не варто. Завжди варто пам’ятати, що надмірне вживання алкоголю провокує серцеві захворювання, інсульт, високий кров’яний тиск і навіть веде до деяких видів раку.



Не варто зловживати червоним виним / Фото unsplash