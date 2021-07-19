Не такие уж и полезные: 6 здоровых привычек, которые могут иметь обратный эффект

В погоне за здоровым образом жизни и правильным питанием мы пользуемся многими советами. Однако оказывается, не все так называемые полезные привычные действительно полезные.

Некоторые из них могут иметь обратное действие и даже навредить здоровью. Эксперты медицинского портала WebMD назвали 6 привычек, которые привычно считают здоровыми, но на самом деле они могут иметь побочные эффекты.

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Диетическая газировка

Такие напитки содержат искусственные подсластители, которые способны вызвать определенные проблемы. Некоторые исследования показали, что употребляя такие напитки, люди больше ели, особенно им смаковали калорийные продукты. Кроме того, у них обычно был более высокий индекс массы.

Чистая вода – безусловно лучший выбор тех, кто заботится о своем здоровье. А добавить ей вкуса и аромата можно с помощью малины, мяты или лимона.

Не употреблять углеводы

Углеводы заряжают наш организм энергией и служат топливом для мышц и мозга. Поэтому полный отказ от них, как и в случае с кето-диетой, может оказаться не очень хорошей идеей. Лучше придерживаться определенных правил, например, когда ты активен, то употреблять больше углеводов, если нет – уменьшить их количество в своем рационе.



Продукты с высоким содержанием углеводов / Фото unsplash

Очистка соками или детокс

Считается, что это действенный способ потерять лишний вес. Однако на самом деле организм теряет в основном лишь воду. Более того, детокс лишает тебя жизненно важных питательных веществ, таких как белки и жиры. Организм прекрасно очищает себя сам благодаря почкам, печени и легким. Поэтому лучше поддерживать здоровье этих органов, потребляя пищу, содержащую много витаминов и минералов.

Полагаться на пищевые добавки

Чтобы правильно функционировать, нашему организму нужно много различных витаминов, минералов и микроэлементов. Однако это вовсе не означает, что их всех способны заменить пищевые добавки. Некоторые из них, такие как кальций, могут помочь пополнить необходимые запасы, но полноценного питания они не заменят. Организм лучше усваивает питательные вещества, если получаете их с пищей.

Отсыпаться в выходные

Более длительный сон в выходные вовсе не компенсирует отсутствие полноценного отдыха в будние дни. Это может нарушить работу твоих биологических часов и вызвать слабость. Кроме того, у тебя могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания или реакцией.

Лучший способ вернуться в нормальный ритм — пораньше ложиться спать и каждый день просыпаться примерно в одно и то же время.

Пить красное вино

Любимое многими красное вино содержит полифенолы – антиоксиданты, которые считают полезными для сердца. В то же время ни одно исследование на самом деле не показало какой-либо определенной пользы для здоровья от употребления этого напитка. Конечно, можно наслаждаться красным вином в умеренных количествах: 1 бокал в день для женщин и 2 – для мужчин, но пить его только потому, что оно якобы полезное, не стоит. Всегда следует помнить, что чрезмерное употребление алкоголя провоцирует сердечные заболевания, инсульт, высокое кровяное давление и даже ведет к некоторым видам рака.



Не стоит злоупотреблять красным вином / Фото unsplash