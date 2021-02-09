7 кроків, які гарантують пристрасний і гарячий секс

Удосконалюватися та прокачувати скіли – нормально. І стосується це не лише занять спортом і роботи. Мовиться і про секс. Тож немає нічого дивного в тому, що ти намагаєшся щоразу ставати все кращим коханцем. А наші поради тобі в цьому лише допоможуть!

Щоб стати справжнім асом у сексі, зовсім не обов'язково вечорами вивчати "Камасутру". Можеш просто скористатися нашими порадами. Ці 7 кроків допоможуть отримати ще більше задоволення та перетворити кожну ніч на гарячу!

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1. Прелюдія – понад усе

Якщо тобі здається, що хороший секс – лише про проникнення та амплітуду рухів, то це зовсім не так. Кожен чоловік, який вважає себе асом у ліжку, розуміє, що потрібно чимало часу присвятити саме прелюдії. Ти повинен переконатися, що твоя партнерка достатньо розігрілася та готова до продовження.



Хороша прелюдія – гарантія того, що секс буде відмінним / Фото Unsplash

2. Отримуй задоволення

Звичайно ж, можна намагатися усіма силами догодити своїй партнерці, але такий підхід має мало спільного з успіхом. Варто пам'ятати й про те, що тобі теж має бути добре у ліжку. Тож спробуй дотримуватися балансу між даруванням і отримуванням. Це переведе ваші інтимні стосунки на абсолютно новий рівень.

3. Вивчи її тіло

Стомився шукати міфічну точку G? Зациклився на кліторі? Пора якось уже урізноманітнювати свої знання про жіноче тіло. Твоя задача – вивчити ерогенні зони коханої. Слідкуй за її мовою тіла, щоб визначити, що їй подобається, а що – ні. Якщо ж не можеш вичислити зони, взаємодія з якими дарує їй задоволення, – не соромся запитати в неї. Вона ж краще знає своє тіло!



Ти повинен знати її ерогенні зони / Фото Unsplash

4. Будь витривалішим

Звичайно ж, хочеться викластися на повну, щоб подарувати їй і собі якомога більше приємних відчуттів. Але це також може стати причиною того, що твої сексуальні звитяги триватимуть кілька хвилин. Мало ймовірно, що цього часу буде достатньо, аби задовольнити партнерку. Тож тобі потрібно керувати темпом. Іноді достатньо сповільнитися, щоб продовжити отримувати задоволення!

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5. Вчитися ніколи не пізно

Цей пункт прямо випливає з попереднього. Для досягнення кульмінації жінкам потрібно дещо більше часу. Тому тобі потрібно навчитися відтерміновувати оргазм. Для цього можеш виконувати вправи, що прокачують м'язи тазового дна.

6. Продумуй до деталей

Для хорошого сексу недостатньо просто тебе та твоєї партнерки. Тобі потрібно потурбуватися про атмосферу у спальні, чи куди там вас не занесло. Коханій має бути комфортно та приємно займатися сексом. Вас не повинно ніщо відволікати. Тож потурбуйся про те, щоб на кухні не капав кран у найбільш невідповідний момент.



У спальні має бути атмосфера, яка не відволікатиме від сексу / Фото Unsplash

7. Не бійся говорити

Це не означає, що потрібно заняття сексом перетворювати на стенд-ап. Просто між поцілунками та пестощами можеш запитувати у неї, що ти можеш ще зробити, щоб їй було краще. Але будь обережним. Не варто надто багато говорити, адже так ти можеш заважати їй отримати ще більше задоволення. До слова, якщо вона любить слова з перчинкою – не соромся їх використовувати.

Скористайся нашими порадами, щоб отримувати й дарувати ще більше задоволення від заняття сексом. І не забувай про те, що цей процес не терпить егоїзму. Турбуйся про свою партнерку, щоб у неї було бажання робити те ж саме для тебе!

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