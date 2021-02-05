Твої сексуальні вподобання можуть дуже і дуже багато про тебе розповісти. Чим цікаві прихильники місіонерської позиції, а що характерно для тих, хто віддає перевагу doggy style, – читай на Men 24!

Джерело: GQ

Сексологи знають про тебе значно більше, ніж ти можеш думати. Причому видати тебе можуть сексуальні вподобання. Цього разу ми пройдемося по секс-позах. Дізнавайся, що твоя улюблена позиція може розповісти про тебе!

Це цікаво 5 чоловічих страхів до, під час та після сексу

1. Місіонерська поза

Це найпростіша, найпоширеніша та найпопулярніша секс-поза. А ще її вважають найнуднішою. Ось чому експерти майже в один голос погоджуються: прихильники місіонерської пози – зануди. Але не потрібно бути настільки категоричними. Для декого ця секс-поза – можливість досягнути максимальної інтимної близькості. Ба більше: цю позицію можна урізноманітнити.

2. Пастушка

З точки зору жінки зрозуміло, що їй подобається у цій позі: у неї все під контролем. Чоловіки, які віддають перевагу цій позиції, потрапляють у категорію "знавців" (дехто може назвати їх ледачими мішками). Тому що ти не докладаєш значних зусиль, отримуючи задоволення, а також розкішну панораму. У цьому випадку твоя партнерка задає темп і відповідає за свій оргазм. Тож може здатися, що прихильники цієї позиції – чоловіки, які не хочуть брати на себе відповідальність.



Прихильники цієї пози не надто охоче беруть на себе відповідальність / Фото Shutterstock

3. Ложки

Чомусь чоловіків, які віддають перевагу цій позиції, вважають надто м'якими. Також, на думку сексологів, вони – справжні романтики, для яких ніжність понад усе. Прихильники цієї секс-пози не готові займатися сексом з випадковою партнеркою. Вони цінують стосунки.

4. Doggy Style

А це вже повна протилежність до ложок. Таких чоловіків близькість турбує лише під час сексу. Сексологи вважають, що це приємне заняття – це лише засіб для досягнення задоволення. Ба більше: прихильники цієї позиції люблять тримати усе під контролем. Вони самі обирають зручний для себе темп і кут.

5. Стоячи

Ті, хто віддає перевагу сексу стоячи, – справжні авантюристи, яких приваблює щось небезпечне та незвичайне. І думка про те, що його спіймають на гарячому, дає певний поштовх. Прихильники сексу стоячи також віддають перевагу екстремальним видам спорту. Тож не дивуйся, що тебе постійно тягне на стрибки за парашутом.



Прихильники сексу стоячи – справжні авантюристи / Фото pxhere

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6. Ноги на плечах

Якщо ти любиш, щоб твоя партнерка закидала тобі ноги на плечі під час сексу, – не виключено, що ти мрієш про славу у порноіндустрії. Такі чоловіки віддають перевагу позиціям, які ми зазвичай бачимо у відвертих роликах.

7. Секс у душі

Той, хто називає секс у душі своїм найулюбленішим, – справжній хвалько. По-перше, такий секс не настільки зручний, щоб займатися ним регулярно. По-друге, він достатньо небезпечний. Звичайно ж, у фільмах усе виглядає дуже круто. Але на практиці секс у душі, як і у будь-якій водоймі – сумнівне задоволення.



Секс у душі – позиція, якій віддають перевагу хвальки / Фото Unsplash

Звичайно ж, не потрібно до усього цього ставитися максимально серйозно. Але ми однозначно переконані, що дещо зі сказаного сексологами однозначно про тебе. Тепер ти двічі подумаєш перед тим як запропонувати коханій зайнятися сексом в одній із цих поз.

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