Прокачай їх негайно: 7 м'яких соціальних навичок, які необхідні для успішного життя

Існують певні навички, над якими нам потрібно працювати, щоб жити успішним і щасливим життям, і соціальні навички, безсумнівно, є одними з найважливіших.

Соціальні навички – це ті, які допомагають тобі спілкуватися з іншими людьми, вирішувати конфлікти, тримати стрес під контролем, бути впевненішим у собі і навіть дозволяють тобі завойовувати людей, справляти гарне враження і, завдяки цьому, мати можливість отримати, наприклад, бажану роботу або побачення з коханою людиною.

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Коли ти володієш хорошими соціальними навичками, ти навіть можеш здаватися більш привабливою, цікавою, надійною або здібною людиною. Ти навіть можеш навчитися встановлювати межі і бути стійким, а це все є факторами успіху, як в професійному, так і в особистому плані.

Ба більше, ці навички можна розвивати в будь-який момент життя, це дійсно ніколи не пізно, потрібно лише усвідомити, що тобі потрібно, і бути готовим працювати над цим. І є певні навички, які є особливо корисними та потужними.

Асертивність

Згідно з Кембридзьким словником, асертивна людина – це "той, хто поводиться впевнено і не боїться говорити те, чого хоче або у що вірить".

Йдеться про те, щоб мати сміливість і впевненість зробити перший крок, висловитися, попросити, поставити запитання і боротися за те, чого ми хочемо. Асертивність також допомагає бути більш стійким і мотивованим, впевнено висловлювати свої думки і відстоювати те, у що ти віриш, чого хочеш досягти або чого потребуєш. Асертивна людина привертає до себе увагу, бере все під контроль і активно працює над досягненням своїх цілей.



Асертивність дозволить тобі бути стійким і мотивованим / Фото wayhomestudio

Вміння спілкуватися та слухати

Найважливішими соціальними навичками є комунікація та вміння слухати. Це дозволяє, з одного боку, привернути увагу інших, чітко поділитися своїми ідеями, пропозиціями чи проєктами, допомагає прояснити ситуацію і налагодити співпрацю, а з іншого боку, дозволяє вчитися у інших, отримувати зворотний зв'язок, відкривати для себе різні речі і краще взаємодіяти з людьми.

Вміння слухати – особливо важлива навичка, яка може допомогти іншим людям почуватися краще і відчувати, що їх цінують, коли вони поруч з тобою.

Вирішення конфліктів

Конфлікти можуть виникати в будь-якому контексті і в будь-який час, і тобі потрібно знати, як правильно їх вирішувати, щоб отримати найкращі результати і не допустити, щоб дрібниці перетворилися на велику проблему.

Саме тут стають у пригоді такі навички, як вміння слухати, управляти стресом, регулювати емоції, бути готовим змінити свою думку та працювати в команді – все це з метою пошуку кращих рішень і навчання на помилках, щоб уникнути їх повторення.



Важливо вміти розв'язувати конфлікти / Фото Drazen Zigic

Самосвідомість

Самосвідомість – це те, що допомагає тобі налагодити контакт з собою і своїми емоціями, дозволяє зрозуміти, звідки вони беруться, що їх викликає і як ти можеш контролювати і використовувати їх на свою користь. Це також те, що дозволяє тобі знати, як вони впливають на інших людей, як твоя поведінка або ставлення впливають на інших, і як використовувати це для створення кращих стосунків і зв'язків.

Ти можеш працювати над цим за допомогою таких речей, як медитація, усвідомленість, практики вдячності, знаходження часу, щоб зрозуміти, що ти відчуваєш і чому, або навіть за допомогою терапії.

Надійність

Йдеться про те, щоб продемонструвати, що ти є надійною і заслуговуючою на довіру людиною, викликати почуття довіри в інших і впевненість у тому, що ти зробиш усе можливе, щоб виконати те, що обіцяєш. Надійність можна продемонструвати такими речами, як пунктуальність, виконання обіцянок і дотримання того, що ти обіцяєш зробити.

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Прокачуй ці навички. Вони однозначно позитивно вплинуть на твоє життя. Причому як на особисте, так і на робоче.