Тренерка з інтимних стосунків назвала 8 способів мати більше сексу і зробити його кращим

Велике опитування онлайн-платформи сексуальної освіти Beducated показало, що лише 40% людей оцінюють своє сексуальне життя позитивно. А дві третини з 1800 респондентів сказали, що відчувають себе "нейтральними", "незадоволеними" або "дуже незадоволеними".

Кожен п'ятий зізнався, що повністю не синхронізований зі своєю парою. Що ж, якщо думка про секс непомітно вислизає зі списку справ, якщо ти застряг у сексуальній рутині або намагаєшся знайти нові сили та бажання, є рішення.

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Як подолати сексуальний розрив у лібідо в парі

Підзаряди свої інтимні батарейки. Багато пар говорять про невідповідність сексуального потягу. Але близькість – це як телефонна батарея, її потрібно заряджати щодня. Докторка Джуліана Хаузер, експертка з питань лібідо, пропонує думати про сексуальний зв'язок у парі як про "злітно-посадкову смугу, а не як про піт-стоп". І приправляти свій день невеликими жестами – поцілунок на світанку, масаж ніг, сексуальне текстове повідомлення, – щоб налагодити зв'язок і зміцнити близькість. Ці маленькі зміни будуть накопичуватися, підштовхуючи приспані бажання.

Багато пар говорять про невідповідність сексуального потягу. Але близькість – це як телефонна батарея, її потрібно заряджати щодня. Докторка Джуліана Хаузер, експертка з питань лібідо, пропонує думати про сексуальний зв'язок у парі як про "злітно-посадкову смугу, а не як про піт-стоп". І приправляти свій день невеликими жестами – поцілунок на світанку, масаж ніг, сексуальне текстове повідомлення, – щоб налагодити зв'язок і зміцнити близькість. Ці маленькі зміни будуть накопичуватися, підштовхуючи приспані бажання. Відвідай спортзал. Якщо ти не впевнений в собі, невпевненість прокрадеться і в спальню. Регулярна фізична активність – нехай навіть раз на тиждень – посилює сексуальне задоволення, бажання і впевненість у собі. Відвідувачі спортзалу в опитуванні на 22% частіше повідомляли, що "задоволені" або "дуже задоволені" своїм сексуальним життям, ніж ті, хто не займається спортом регулярно. Фізична активність сприяє підвищенню рівня гормонів щастя і, як правило, впевненості у власному тілі. Це може збільшити й діапазон позицій у ліжку, і покращити здатність залишатися сексуально активним довше.

Якщо ти не впевнений в собі, невпевненість прокрадеться і в спальню. Регулярна фізична активність – нехай навіть раз на тиждень – посилює сексуальне задоволення, бажання і впевненість у собі. Відвідувачі спортзалу в опитуванні на 22% частіше повідомляли, що "задоволені" або "дуже задоволені" своїм сексуальним життям, ніж ті, хто не займається спортом регулярно. Фізична активність сприяє підвищенню рівня гормонів щастя і, як правило, впевненості у власному тілі. Це може збільшити й діапазон позицій у ліжку, і покращити здатність залишатися сексуально активним довше. Понюхай білизну. Не варто недооцінювати силу запахів. Ми дуже чутливі до феромонів, що містяться в поті нашої пари. Запах здатен спричинити сплеск лібідо. Якщо пара рідко обіймається, то може втратити ефект підвищення лібідо від запаху. Тому міцні обійми впродовж дня також дуже вітаються.

Якщо між партнерами в парі виникла невідповідність лібідо, це не безвихідна ситуація / Фото freepik

Справжня прелюдія. Стрес – вбивця настрою: 61% учасників опитування сказали, що він безпосередньо впливає на сексуальне життя, може зробити людину занадто виснаженою для інтимних стосунків. Переключитися з однієї ролі (батька чи працівника) на іншу, де мовитиметься про сексуальний зв'язок, може бути дуже складно. Тому слід очиститися від ментального безладу, що обмежує лібідо, ще до прелюдії. Наприклад, написати список справ і залишити його на столі. І прибрати телефон подалі від очей.

Стрес – вбивця настрою: 61% учасників опитування сказали, що він безпосередньо впливає на сексуальне життя, може зробити людину занадто виснаженою для інтимних стосунків. Переключитися з однієї ролі (батька чи працівника) на іншу, де мовитиметься про сексуальний зв'язок, може бути дуже складно. Тому слід очиститися від ментального безладу, що обмежує лібідо, ще до прелюдії. Наприклад, написати список справ і залишити його на столі. І прибрати телефон подалі від очей. Переверни свій сексуальний сценарій. Не дозволяй сексу перетворитися на рутинну роботу. Візьми на озброєння вправу "чотири квадрати": сядьте парою і напишіть довгий список усіх можливих сексуальних дій, від поцілунків до того, що виходить за межі зони комфорту. Потім, працюючи індивідуально, помістіть кожну дію в один з чотирьох квадратів: 1) щось, що ви вже пробували й хочете спробувати знову; 2) щось, що пробували, але не думаєте, що хотіли б повторити; 3) щось, що ще не пробували, але хотіли б; 4) щось, що не пробували й точно впевнені, що не хочете. Спільний перегляд таблиць наштовхне вас на ідеї, які ви обоє хотіли б спробувати. А також дати можливість поставити крапку в тих заняттях, які обом неприйнятні.

Не дозволяй сексу перетворитися на рутинну роботу. Візьми на озброєння вправу "чотири квадрати": сядьте парою і напишіть довгий список усіх можливих сексуальних дій, від поцілунків до того, що виходить за межі зони комфорту. Потім, працюючи індивідуально, помістіть кожну дію в один з чотирьох квадратів: 1) щось, що ви вже пробували й хочете спробувати знову; 2) щось, що пробували, але не думаєте, що хотіли б повторити; 3) щось, що ще не пробували, але хотіли б; 4) щось, що не пробували й точно впевнені, що не хочете. Спільний перегляд таблиць наштовхне вас на ідеї, які ви обоє хотіли б спробувати. А також дати можливість поставити крапку в тих заняттях, які обом неприйнятні. Заплануйте побачення без їжі. Запис сексу в щоденнику позбавляє його спонтанності, але це може змінити правила гри для пар, які намагаються знайти час для інтимних стосунків. При цьому вишукана вечеря радше призведе лише до того, що ви відчуєте себе роздутими й сонними. Краще дайте волю творчості, виділивши вечір для спільного читання еротичного роману, уроку танго або спа. Час, проведений разом у розслабленій обстановці, може мати величезний ефект для розвитку інтимних стосунків.

Приголомшливі 95% вказали, що мають проблеми у парі в комунікації про секс / Фото gpointstudio@freepik