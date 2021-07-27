Сексуальний "ангел" Victoria's Secret знявся для глянцю: спокусливі фото моделі
Джерело:інстаграм Алессандри Амброзіо
Чарівна Алессандра Амброзіо не втомлюється тішити нас, а також своїх підписників еротичними фото. Цього разу 40-річний "ангел" Victoria's Secret знявся для журналу VOGUE у спокусливих образах. Насолоджуйся гарячими фото красуні на Men 24!
Бразильська модель Алессандра Амброзіо з величезним задоволенням постає перед камерами у відвертих образах. Це вкотре доводить свіжа зйомка красуні для VOGUE. На гарячих фото красуня постає у костюмі, одягненому на чорне ефектне бра, сітчастій сукні, крізь яку просвічується спідня білизна, а також розкішній чорній сукні.
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Усі ці образи шалено личать Алессандрі Амброзіо. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів, які підписники залишили під її публікацією:
- "Ця обкладинка моя найулюбленіша";
- "Прекрасна принцеса";
- "Справжня королева";
- "Надзвичайна супермодель";
- "Алессандра, ти – сама бездоганність";
- "Найкрасивіша жінка на планеті";
- "Ти маєш приголомшливий вигляд";
- "Боже мій, яка ж ти неймовірна красуня".
Алессандра Амброзіо знялася для мексиканського VOGUE / Фото з інстаграму Амброзіо
Під час зйомки 40-річна модель поміняла кілька еротичних образів / Фото з інстаграму Амброзіо
Світлини Алессандри Амброзіо шалено сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Амброзіо
А й справді, Алессандра Амброзіо викликає непідробний захват. Тож ми рекомендуємо долучитися до її мільйонної армії фанатів. Це дозволить одним з перших насолоджуватися спокусливими фото красуні!
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